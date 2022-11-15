Ноябрь, 15 в 17:34

Минсоцполитики в 2022 году продолжает финансирование выплат на детей в возрасте до 3 лет. При рождении ребенка родитель имеет право на получение таких средств.

Какая сумма выплат на второго ребенка и как их получить при рождении — читайте в материале Фактов ICTV.

Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн.

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Эта сумма не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности.

Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2022 году составляют 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.д.).

Выплаты на второго ребенка 2022: как осуществляются

Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:

10 320 грн — выплачивают сразу;

860 грн в месяц — в течение 3 лет.

То есть, более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают.

Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.

Если маме (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она (он) хочет выйти на работу — выплаты до 3 лет сохраняются.

Важно, что размер выплат зависит от того, когда ребенок родился.

К примеру, если он родился до 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, которые установили на дату рождения.

Выплаты на второго ребенка 2022: как получить

Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:

В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.

Также оформить данные выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Как получить выплаты на ребенка в Дії: