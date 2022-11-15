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Факты / Україна / Общество

Выплаты на второго ребенка 2022: сумма и как получить при рождении

Анна Голишевская, Редактор сайта
Виплати
Фото: Unsplash

Минсоцполитики в 2022 году продолжает финансирование выплат на детей в возрасте до 3 лет. При рождении ребенка родитель имеет право на получение таких средств.

Какая сумма выплат на второго ребенка и как их получить при рождении — читайте в материале Фактов ICTV.

Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн.

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Эта сумма не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности.

Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2022 году составляют 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.д.).

Выплаты на второго ребенка 2022: как осуществляются

Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:

  • 10 320 грн — выплачивают сразу;
  • 860 грн в месяц — в течение 3 лет.

То есть, более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают.

Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.

Если маме (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она (он) хочет выйти на работу — выплаты до 3 лет сохраняются.

Важно, что размер выплат зависит от того, когда ребенок родился.

К примеру, если он родился до 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, которые установили на дату рождения.

Выплаты на второго ребенка 2022: как получить

Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:

  • В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.
  • Также оформить данные выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.

Как получить выплаты на ребенка в Дії:

  • Зайдите на портал Дія.
  • Авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко.
  • Введите дату рождения ребенка и его происхождение.
  • Также нужно указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).
  • После родов на телефон мамы приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат на Дії. Если вы не нашли номер в своих смс, его можно найти в справке из роддома.
  • Выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка.
  • В ней укажите, кто именно будет получать средства (мама или папа).
  • Определите способ получения денег (почта, карточка).
  • Укажите номер отделения почты или реквизиты счета.
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