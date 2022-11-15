Выплаты на второго ребенка 2022: сумма и как получить при рождении
Минсоцполитики в 2022 году продолжает финансирование выплат на детей в возрасте до 3 лет. При рождении ребенка родитель имеет право на получение таких средств.
Какая сумма выплат на второго ребенка и как их получить при рождении — читайте в материале Фактов ICTV.
Следует отметить, что выплата при рождении ребенка имеет фиксированную сумму — 41 280 грн.
Эта сумма не зависит от того, какой у вас ребенок по очередности.
Именно поэтому выплаты на второго ребенка в 2022 году составляют 41 280 грн (как и на третьего, четвертого и т.д.).
Выплаты на второго ребенка 2022: как осуществляются
Выплаты на первого, второго, третьего и следующего ребенка производятся следующим образом:
- 10 320 грн — выплачивают сразу;
- 860 грн в месяц — в течение 3 лет.
То есть, более 40 тыс. грн родители сразу после рождения ребенка не получают.
Такие же выплаты предусмотрены при усыновлении ребенка.
Если маме (или отцу) назначили помощь при рождении малыша, а она (он) хочет выйти на работу — выплаты до 3 лет сохраняются.
Важно, что размер выплат зависит от того, когда ребенок родился.
К примеру, если он родился до 30.06.2014, то сумма будет зависеть от размеров, которые установили на дату рождения.
Выплаты на второго ребенка 2022: как получить
Выплаты на ребенка можно оформить несколькими способами:
- В отделе соцзащиты. Для этого обратитесь в отдел соцзащиты в своем регионе и напишите заявление о рождении ребенка. Вместе с ним предоставьте копию свидетельства о рождении ребенка и предъявите оригинал документа.
- Также оформить данные выплаты можно в Дії. Для этого закажите специальную услугу єМалятко.
Как получить выплаты на ребенка в Дії:
- Зайдите на портал Дія.
- Авторизуйтесь и перейдите в раздел єМалятко.
- Введите дату рождения ребенка и его происхождение.
- Также нужно указать информацию о родителях ребенка (место регистрации, паспортные данные).
- После родов на телефон мамы приходит номер медицинского заключения. Его нужно тоже указать при оформлении выплат на Дії. Если вы не нашли номер в своих смс, его можно найти в справке из роддома.
- Выберите услугу Назначение пособия при рождении ребенка.
- В ней укажите, кто именно будет получать средства (мама или папа).
- Определите способ получения денег (почта, карточка).
- Укажите номер отделения почты или реквизиты счета.