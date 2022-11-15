Ноябрь, 15 в 17:12

Украинцы-военные, получившие ранения во время войны на территории Украины, имеют право на денежные государственные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены за ранения, как их получить и кто имеет на это право — узнавали Факты ICTV.

Какие выплаты предусмотрены за ранения в Украине и кто их получит

В случае, если военный получил ранение во время выполнения боевого задания, ему выплачивается единовременное денежное пособие.

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Эта выплата предоставляется:

военнослужащим в случае ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности, причиненной во время выполнения обязанностей военной службы;

военнослужащим, получившим инвалидность во время прохождения военной службы;

лицам, окончившим военную службу, однако получившим инвалидность в результате ее прохождения, не позднее чем через три месяца после увольнения.

Кроме того, военный, который получил ранения и лечится в госпитале, продолжает получать зарплату и премии на карточку. Соответственно, несмотря на ранения, военнослужащий получит:

денежное обеспечение, которое сейчас составляет минимум 13 тыс. грн;

дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением №168 — из расчета 100 тыс. грн в месяц;

единовременное денежное пособие.

Размер выплаты за ранение

Сумма единовременного денежного пособия у каждого военного будет разной, ведь зависит от серьезности ранения и степени утраты трудоспособности.

Например, размер помощи военным, которые получили ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности зависит от степени утраты трудоспособности и выплачивается в размере, который определяется в процентах 36-месячного денежного обеспечения.

А военным, получившим инвалидность то ли во время прохождения службы, то ли после ее окончания, выплачивается:

лицам с инвалидностью I группы — в размере 60-месячного денежного обеспечения ;

; лицам с инвалидностью II группы — в размере 54-месячного денежного обеспечения ;

; лицам с инвалидностью III группы — в размере 48-месячного денежного обеспечения.

Размер единовременного денежного пособия зависит от:

оклада по воинскому званию;

процентной надбавки за выслугу лет;

должностного оклада для военнослужащих по последней должности, которую они занимали на день потери трудоспособности, а для лиц, уволенных со службы, — на день увольнения.

Как получить выплату за ранение

Военнослужащий, имеющий право на единовременную денежную помощь в случае ранения или инвалидности, должен подать в орган Госпогранслужбы необходимые документы.

Документы, которые нужно подать:

заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременного денежного пособия в связи с ранением или инвалидностью;

копию документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения о признании ранения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности;

копии страниц паспорта с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и места регистрации, документа о присвоении идентификационного номера.

После подачи заявления и всех документов, руководитель органа Госпогранслужбы подает Администрации Госпогранслужбы заключение о возможности выплаты одноразовой денежной помощи и добавляет все документы.

Вывод подается в 15-дневный срок со дня регистрации документов военного.

В свою очередь, Администрация Госпогранслужбы принимает решение о назначении единовременного пособия и направляет его вместе с указанными документами органу Госпогранслужбы для проведения такой выплаты.

Затем Госпогранслужба перечисляет деньги на счет банка, который военный отметил во время регистрации.

Выплата денежного пособия за ранение осуществляется в порядке очередности поступления документов.

Если военному откажут в предоставлении денежной помощи, он получит письменное уведомление с указанными причинами.