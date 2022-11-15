Ноябрь, 15 в 13:50

На деоккупированной Луганщине Служба безопасности Украины задержала двух женщин, которые сдавали оккупантам данные об украинских патриотах и ​​переселенцах.

Кроме того, коллаборантки организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.

– За такое сотрудничество получили от оккупационной администрации “особый статус” и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории региона. Впрочем, после освобождения населенного пункта они остались в поселке, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать правосудия, злоумышленницы пытались войти в доверие украинских военных.

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Однако сотрудники СБУ разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали.

В настоящее время женщинам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.