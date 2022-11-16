Некоторые торговые сети планируют отказаться от сотрудничества с брендами, работающими в РФ — Елена Монова

Ноябрь, 16 в 20:12

Украинцы, возможно, уже не смогут покупать продукцию брендов-коллаборационистов, например, кофе Jacobs, чипсы lay’s, крабовые палочки VICI, шоколад Milka, детские сладости Kinder и другие, поскольку некоторые национальные торговые сети Украины планируют прекратить отношения с брендами, что работают в России.

Об этом в своем Facebook написала блогерша Елена Монова.

— Сознательные граждане имеют списки всех производителей-коллаборантов и прихвостней террористов, причем имеют эти списки еще с 2014 года, тщательно их пополняют и не покупают эту продукцию, — но этого мало. Этой продукции вообще не должно быть на прилавках. В принципе. И вот есть надежды, что с 2023 года некоторые отечественные торговые сети разорвут любые отношения с брендами, что продолжают работать в России, — отмечает блогер.

Некоторые крупные национальные сети супермаркетов Украины решили оставить за собой право расторгнуть договор с поставщиками, которые ведут хозяйственную деятельность в РФ.

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Соответствующий пункт внесен в новые договорные условия, которые предлагаются поставщикам, сообщает источник на рынке.

— Мы вошли в договорную кампанию 2023 года с сетями и уже получили условия договора от некоторых крупных торговых сетей на следующий год. В договоре поставки появился новый пункт по сравнению с прошлогодним документом – о возможности приостановления оплаты Покупателем (торговой сетью) или расторжения договора в одностороннем порядке, если поставщик спонсирует РФ или какая-то из юридических единиц поставщика там до сих пор работает, — цитирует Елена Моновая.

По ее мнению, введение новой нормы к договору с сетями сделает невозможным сотрудничество с украинскими ретейлерами ряда действующих поставщиков, главные компании которых не прекратили деятельность в РФ.

— Если это действительно заработает (я очень на это надеюсь), то наконец прекратится эта дикая ситуация, когда хитросракие бренды зарабатывают бабло и на убийцах, и на их жертвах, — резюмирует блогер.

Напомним, речь идет о такие компании, как Unilever, Henkel, Vičiūnai Group, Ferrero SpA, Mondelez International, Mars, Pepsico и других, которые занимают большой объем на украинском рынке.

Так, по данным Киевской школы экономики (KSE), сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России 1 612 иностранные компании.

Сократили текущие сделки и приостановили новые инвестиции 497 брендов. Свернули российские сделки — 1 115 компаний, а совершили выход из РФ только 126.

Бренды, которые уже полностью вышли из России, имели не менее 267 тыс. персонала, $29,3 млрд годового дохода, $12,2 млрд капитала и $28,7 млрд активов.

При этом некоторые компании: американская Mars (сладости, корм для животных и другое), Ferrero SpA (сладости для взрослых и детей), литовский Вічунай групп (крабовые палочки VICI и другие морепродукты), Procter & Gamble (средства гигиены и бытовая химия), Unilever (бытовая химия и косметика, в частности бренд Rexona) анонсировали прекращение экспорта/импорта из РФ и свертывание производства, однако продолжили производственную деятельность.