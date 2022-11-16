Пенсия для военных 2022: от чего зависит размер и как назначается
Пенсии украинским защитникам и защитницам начисляют по-разному. Особенно если это касается пенсий за выслугу.
От чего зависит размер пенсии для военных и как ее назначают — смотрите в материале Фактов ICTV.
Какие есть виды пенсий
Существует несколько видов военных пенсий:
- за выслугу лет;
- из-за инвалидности;
- выплаты семьям погибших защитников.
Важно, что защитники, ушедшие на пенсию из-за выслуги лет, имеют право вернуться на службу во время военного положения и не потерять деньги.
Все время службы они будут получать пенсии, начисленные на момент увольнения в запас.
Однако после того, как пенсионер завершит повторную службу, размер пенсии будет перечислен.
От чего зависит размер пенсии для военных
Если речь идет о пенсии за выслугу лет, то в этом случае размер выплат исчисляется для каждого военного индивидуально. Все зависит от:
- зарплаты, которую получал пенсионер на должности;
- звания;
- процента надбавки за выслугу лет;
- дополнительных надбавок, доплат, премий и повышений, которые произошли за период службы.
Пенсия для военных 2022: от чего зависит размер и какие существуют правила
- Кадровые военнослужащие и военнослужащие по контракту с выслугой 20 лет и старше получают пенсию в размере 50% сумм денежного довольствия (зарплаты).
- Военнослужащие, ушедшие из-за возраста или состояния здоровья, получают выплаты в 55%. За каждый год выслуги (более 20 лет) дополнительно назначают еще 3%.
- Если у военных стаж работы 25 лет и более — 50% плюс 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.
- Максимальный размер такой пенсии не должен превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — 20 930 грн в 2022 году.
Если защитники получили инвалидность по службе, тогда пенсии назначают по группе:
- лица с инвалидностью I группы — 100% заработка;
- лица с инвалидностью II группы — 80%;
- лица с инвалидностью III группы — 60%.
Как отметили ранее, выплаты пенсий для военных, захотевших встать на защиту нашей страны после 24 февраля, не прекращаются.
Правило касается всех видов призыва, действующих во время военного положения. Виды:
- мобилизация;
- призыв резервистов в особый период;
- контрактная служба.