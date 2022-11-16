Ноябрь, 16 в 13:03

Пенсии украинским защитникам и защитницам начисляют по-разному. Особенно если это касается пенсий за выслугу.

От чего зависит размер пенсии для военных и как ее назначают — смотрите в материале Фактов ICTV.

Какие есть виды пенсий

Существует несколько видов военных пенсий:

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за выслугу лет;

из-за инвалидности;

выплаты семьям погибших защитников.

Важно, что защитники, ушедшие на пенсию из-за выслуги лет, имеют право вернуться на службу во время военного положения и не потерять деньги.

Все время службы они будут получать пенсии, начисленные на момент увольнения в запас.

Однако после того, как пенсионер завершит повторную службу, размер пенсии будет перечислен.

От чего зависит размер пенсии для военных

Если речь идет о пенсии за выслугу лет, то в этом случае размер выплат исчисляется для каждого военного индивидуально. Все зависит от:

зарплаты, которую получал пенсионер на должности;

звания;

процента надбавки за выслугу лет;

дополнительных надбавок, доплат, премий и повышений, которые произошли за период службы.

Пенсия для военных 2022: от чего зависит размер и какие существуют правила

Кадровые военнослужащие и военнослужащие по контракту с выслугой 20 лет и старше получают пенсию в размере 50% сумм денежного довольствия (зарплаты).

Военнослужащие, ушедшие из-за возраста или состояния здоровья, получают выплаты в 55%. За каждый год выслуги (более 20 лет) дополнительно назначают еще 3%.

Если у военных стаж работы 25 лет и более — 50% плюс 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.

Максимальный размер такой пенсии не должен превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — 20 930 грн в 2022 году.

Если защитники получили инвалидность по службе, тогда пенсии назначают по группе:

лица с инвалидностью I группы — 100% заработка;

лица с инвалидностью II группы — 80%;

лица с инвалидностью III группы — 60%.

Как отметили ранее, выплаты пенсий для военных, захотевших встать на защиту нашей страны после 24 февраля, не прекращаются.

Правило касается всех видов призыва, действующих во время военного положения. Виды: