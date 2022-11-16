Ноябрь, 16 в 10:08

16 ноября в Киеве будут применены аварийные отключения, без соблюдения графика, сообщает ДТЭК.

После стабилизации ситуации, согласно расписанию, опубликованному на сайте Yasno, свет должны выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 часа.

Свет необязательно будут выключать на 12 часов. Опубликованные три очереди отключения не означают, что электроэнергия будет отсутствовать в течение всех временных промежутков.

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Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3

На сайте Yasno работает обновленный упрощенный график отключения света в Киеве.

Достаточно просто ввести адрес в строчку поиска, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Также графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.