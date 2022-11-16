У кого есть право получить статус ВПЛ?
Внутренне перемещенное лицо – это гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, законно пребывающий на территории страны и имеющий право на постоянное проживание, но вынужденный покинуть место жительства в силу следующих причин:
- Вооруженный конфликт.
- Временная оккупация.
- Проявление насилия.
- Нарушение прав человека.
- Природные или техногенные чрезвычайные ситуации.
На получение справки имеют право лица, которые после введения Указом президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 О введении военного положения в Украине, жили в Киеве или 13 областях:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- г. Киев;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
Как получить справку?
Заявление подается ВПО (в том числе несовершеннолетними детьми – возраст 14-18 лет) лично, а малолетними детьми (до 14 лет), недееспособными лицами или лицами, дееспособность которых ограничена, — через законного представителя.
Где писать заявление для получения справки?
Получить справку переселенца можно онлайн или лично:
- подать заявку через Дія;
- лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), исполнительный орган местного совета или департамент социальной защиты населения местной госадминистрации;
- заполнить заявление, которое формируется на Едином государственном вебпортале электронных услуг.
Как получить статус ВПЛ?
Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили в населенном пункте, где начались боевые действия.
Справка действительна без отметки миграционной службы. Справка бессрочная. Если после перемещения меняется место регистрации проживания — статус ВПЛ сохраняется.
Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, с которой вы перемещаетесь.
Какие документы могут доказать ваше место жительства?
- Военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
- трудовая книжка с записями об осуществлении трудовой деятельности;
- документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
- свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат о полном среднем образовании; документы о профессионально-техническом образовании;
- документ о высшем образовании (научная степень);
- справка с места обучения;
- решение исполнительного органа городского или районного в городе совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;
- медицинские документы;
- фотографии;
- видеозаписи и т.д.
В каком случае не выдают справку?
- Нет основания для внутреннего перемещения.
- Если предоставленные сведения — фальшивые.
- Заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность.
Внимание! Причиной отказа может стать потеря документа, а не недостатки в нем, то есть, если в паспорт не успели вклеить фото в 25 или 45 лет, то это не причина вам отказывать.
- Если у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства.
- Когда доказательства не подтверждают факт проживания.
Решение об отказе в выдаче справки — только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.
Основания для повторного получения справки.
- Появилась новая причина перемещения.
- Устранены основания для отказа.
- Отказ в выдаче справки обжалован в суде.
- Справка потеряна или испорчена.
Что надо добавить к заявлению?
- Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус. Ксерокопии.
- Если официального свидетельства о регистрации места жительства нет — любые возможные доказательства, указанные выше.
Когда справка будет готова?
- Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица выдается бесплатно в день подачи заявления.
- Если отсутствует пометка о регистрации, тогда в течение 15 рабочих дней.