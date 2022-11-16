Ноябрь, 16 в 15:23

В результате ракетных вражеских обстрелов 15 ноября РФ нанесла ущерб ориентировочно 30 объектам инфраструктуры Украины. После ракетных ударов часть города была обесточена.

В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение потребителям, однако сегодня, 16 ноября, по распоряжению Укрэнерго, на Львовщине внедрен график почасовых отключений.

Как будет происходить отключение света во Львове 16 ноября 2022 года — далее в материале.

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Почасовые отключения света во Львове

Это запланированные отключения электроэнергии, которые необходимы для снижения нагрузки на сети.

Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Во Львовоблэнерго отметили, что такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

В график почасовых отключений электроэнергии вошло 75% клиентов Львовоблэнерго. Всех потребителей поделили на три группы (по 25% в каждой).

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:

Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название улицы и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесено.

График запланированных почасовых отключений

Во Львовоблэнерго отметили, что указанное время отключений может увеличиваться на один час. Это зависит от приезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.

Кроме того, у некоторых пользователей электроэнергия может отсутствовать по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.