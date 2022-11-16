Какая ситуация со светом во Львове: график плановых отключений
В результате ракетных вражеских обстрелов 15 ноября РФ нанесла ущерб ориентировочно 30 объектам инфраструктуры Украины. После ракетных ударов часть города была обесточена.
В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение потребителям, однако сегодня, 16 ноября, по распоряжению Укрэнерго, на Львовщине внедрен график почасовых отключений.
Как будет происходить отключение света во Львове 16 ноября 2022 года — далее в материале.
Почасовые отключения света во Львове
Это запланированные отключения электроэнергии, которые необходимы для снижения нагрузки на сети.
Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.
Во Львовоблэнерго отметили, что такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
В график почасовых отключений электроэнергии вошло 75% клиентов Львовоблэнерго. Всех потребителей поделили на три группы (по 25% в каждой).
Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:
Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название улицы и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесено.
График запланированных почасовых отключений
Во Львовоблэнерго отметили, что указанное время отключений может увеличиваться на один час. Это зависит от приезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.
Кроме того, у некоторых пользователей электроэнергия может отсутствовать по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.