Ноябрь, 16 в 14:28

Ежедневно враг запускает по территории Украины крылатые и баллистические ракеты, которые разрушают жилые дома, объекты инфраструктуры и уносят жизни украинцев.

Довольно часто в сети можно увидеть сообщения о запуске вражеской ракеты в режиме радиомолчания.

Факты ICTV спросили у военного эксперта, что означает режим радиомолчания и с какой целью его использует враг.

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Запуск ракеты в режиме радиомолчания: что это значит

В военном деле радиомолчание означает запрет работы радиотехнических средств на передачу информации. Соблюдение радиомолчания подразумевает работу радиотехнических устройств только на прием, то есть принимать информацию или сообщение можно, а передавать их — нет.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что запуск ракет в режиме радиомолчания подразумевает отказ от любых средств радиотехнической связи.

— Этот режим подразумевает отказ от любых средств связи, которые могут перехватить. Радиотехническими средствами могут передавать локацию цели, ее координаты и тому подобное. Соответственно, режим радиомолчания делает невозможным перехват этих данных, — отмечает эксперт.

Коваленко объясняет, когда запускается ракетное оружие, происходит передача координат для этих ракет непосредственно в формате радиосвязи.

— Используются средства радиосвязи между ракетными подразделениями, в том числе теми, которые осуществляют запуск ракеты. То есть передаются данные — на какой объект и по каким координатам происходит запуск ракеты, — объясняет Коваленко.

А если происходит запуск ракеты, но информация о ее вылете, координатах цели, траектории движения не предоставляется, это можно назвать форматом радиомолчания.

— Когда эта информация максимально засекречена даже на уровне внутреннего использования подразделениями, тогда можно считать, что ракета запускалась в режиме радиомолчания, — говорит эксперт.

Когда применяют режим радиомолчания

Пуск ракеты в данном формате используют с целью скрыть от радиоразведки противника местонахождение и действия своих сил.

— Режим радиомолчания используют тогда, когда существует вероятность, что противник может прослушивать информацию относительно объекта, который будет уничтожен. Радиотехнические средства могут прослушиваться радиоразведкой, которая может пробить сигналы связи между вражескими подразделениями и выяснить информацию о запуске и координаты ракеты, — объясняет Коваленко.

Военный эксперт добавляет, когда используется крылатая ракета, она может постоянно менять траекторию движения, поэтому предсказать, куда она должна попасть, очень сложно.

Кроме того, режим радиомолчания значительно уменьшает вероятность обнаружения цели крылатой ракеты.

— Например, когда мы знаем, что есть определенный объект, который должен быть уничтожен (мы узнали об этом из перехваченных переговоров), то наша ПВО может намного эффективнее отработать. Если же противник использует режим радиомолчания, шансы снижаются, — добавляет эксперт.

Иными словами, режим радиомолчания означает максимальную засекреченность информации о запуске вражеских ракет.