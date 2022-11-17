Ноябрь, 17 в 16:44

Электроснабжение в Херсоне может появиться по меньшей мере через две-три недели. Такой прогноз озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— До первого киловата, который дойдет до Херсона, у нас не менее двух, может, три недели. В частности, это зависит от скорости разминирования. Если говорить о подключении населенных пунктов, расположенных ближе к Днепропетровской или Николаевской областям, то там, возможно, свет появится раньше, чем в Херсоне, — отмечает он.

Сахарук объясняет, что ДТЭК вместе с саперами уже третий день проводит восстановительные работы на деоккупированной территории Херсонской области.

– Со стороны Днепропетровщины работает пять бригад ДТЭК, еще одна бригада помогает Николаевоблэнерго в восстановлении Посад-Покровского направления. Первоочередно – это вода в Николаев и часть дороги для восстановления электроснабжения Херсона, – отмечает он.