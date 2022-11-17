Спильно Кемп: как создать креативный лагерь во время войны

Ноябрь, 17 в 20:16

Война объединила украинцев – и это доказано. Совместно мы стали бок о бок против врага.

Но миллионы людей все же вынуждены были покинуть свои дома и под обстрелами перемещаться в другие места Украины и за границу.

Да, многие из них сейчас в безопасности, но поселился ли в их душах покой? Нет, к сожалению. А среди них много детей, для которых не только война, но и переезд в другой регион оказался ужасающим испытанием. Как вернуть их к жизни?

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Общественное объединение Культурная платформа Закарпатья в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине создали на Западной Украине образовательные проекты для внутренне перемещенных детей, позволяющие не только унять тревожность и забыть о взрывах, но и получить полезные навыки и знания. Главная цель проекта – понять, что совместно легче преодолевать трудности.

ОО Культурная платформа Закарпатья основана еще в 2016 году. Ее цель:

разработка нравственно гуманных цифровых продуктов об украинской идентичности с помощью моделей, ориентированных на благосостояние пользователей;

креативно посредством цифровизации подавать информацию об украинской культуре и идентичности. У платформы уже несколько успешно реализованных на Закарпатье Буковине

Но когда РФ ворвалась на территорию Украины, уже наработанные проекты почти остановились. Но инициативные члены команды Культурной платформы переформатировали свою деятельность и обратили внимание на детей, вынужденных переехать из родных краев.

Именно осознание того, кто такие украинцы и в чем их миссия, было целью проектов для детей, разработанных объединением этим летом.

Спильно Кемп — так назывался летний лагерь, который проходил в трех городах Закарпатья и собрал в общей сложности более 6 тыс. детей, как переселенцев, так и местных.

— Мы активно помогаем украинским детям, вынужденным переехать на территорию Западной Украины, спасаясь от террористических атак путинистов, — сказал Евгений Забарило, СЕО ОО Культурная платформа Закарпатья, эксперт по коммуникационно-контентной безопасности.

Сначала, сотрудничая с местными общинами, помогали детям продуктами питания. Но когда почувствовали истощение психологическое и материальное, решили заниматься тем, что у них получается лучше.

– Моя сфера — креативная экономика, – рассказал Евгений. – Мне было понятно, как это работает, и именно на этом мы решили базировать нашу деятельность с детьми.

Основатели Культурной платформы Закарпатья, которые открывали людям Украину через гуманистически-нравственные проекты, поняли важную вещь – дети, приехавшие с Востока, совсем мало знают об Украине, о ее культуре, и им, кроме вещей первой необходимости, нужны еще и знания. И, объединив цифровизацию, креативную экономику и просвещение, объединение начало действовать.

– Мы начали с музицирования и привлекли певцов, – рассказал Евгений. – Мы сознательно выбирали не только карпатские песни, но и народное творчество Сумщины, Полтавщины других регионов. И детям это зашло.

Они учились слышать украинскую песню, чувствовать ее, и наконец спели сами. Даже через два часа, отведенные для занятий, они просили вокалистку Олю Чернышеву еще и спеть вместе.

Дети учились самостоятельно делать биты, узнавая, что этим можно еще и монетизировать.

Дети оживали на глазах, попав в среду своих сверстников из другого региона страны. Они увидели, что те такие же. Дети вместе учились быть сообществом, объединенным одним делом.

Этот опыт дал им возможность выйти из ступора, в который они попали из-за войны.

Некоторые подростки почти перестали общаться с родителями с начала войны, а маленькие, как семилетняя девочка из Херсона, которая вместе с семьей три месяца находилась в оккупации, вообще молчали. Только в Спильно Кемпе девочка разговорилась и впоследствии назвала всех своей семьей.

— Взрослым легче преодолеть проблемы, потому что они проговорили это, и им стало легче, — продолжила рассказ Марина Михайленко, операционный директор ОО Культурная платформа Закарпатья, молодежный делегат Украины в ООН’17.

Дети все это проживают, и им труднее переносить бремя войны. Но в дружелюбной творческой атмосфере кемпа они, переживая эмоции, расслабляются и раскрывают свой творческий потенциал.

Спильно Кемп создал для них целую экосистему, дал инструменты, с помощью которых они могли проявлять все эмоции и восстанавливать свое душевное состояние. Это фантастическим образом на них повлияло.

Дети нашли в Спильно Кемпе друзей, единомышленников. Они настолько свободно чувствовали себя на этой территории, что начали считать ее своим домом, а окружение – одной семьей. И главное, они поняли, что они украинцы.

– Это ощущение, которое мы хотели передать своими проектами, – сказала Марина. – Классно, что мы можем реализовать их вместе с ЮНИСЕФ в Украине.

Проект Спильно Кемп в этом году работал в Сваляве, Ужгороде и Иршаве. В каждом – по три-четыре недели.

В городе ставили шатер, организовывали креативное пространство, где дети создавали невероятные вещи: от битов до промо-роликов о Национальном парке, здоровом питании и утилизации мусора, ведь очень важно дать подрастающим украинцам не только навыки креативных профессий, но и ценить окружающую среду, осознавать важность безопасности своей жизни, получать знания о здоровье.

Одним словом, иметь все то, из чего состоит счастливая жизнь свободного человека.

Между прочим, о свободном человеке.

– Среди всего прочего, мы рассказывали детям о демократии, – рассказал Евгений. – Оказалось, что они не знают, что означает это слово. Даже в то время, когда Украина борется именно за демократическое будущее, детям никто этого не объясняет.

Во время работы Спильно Кемпа детей водили в сессионные залы местных советов, знакомили с мэрами городов, организовывали общение с представителями власти, которое полезно для обеих сторон.

Кемп продемонстрировал, что украинские дети талантливые, самобытные, ответственные и креативные. Именно такими должны быть члены будущего общества нашей страны.

У организаторов Спильно Кемпа есть дальнейшие амбициозные планы. Пожелаем им удачной реализации.