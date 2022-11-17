Ноябрь, 17 в 12:22

Чтобы сбалансировать работу энергосистем на Львовщине ввели экстренные аварийные отключения.

Когда и кому будут отключать свет во Львовской области-далее в материале.

График отключений света на Львовщине

В Львовоблэнерго сообщили, что 17 ноября по распоряжению Укрэнерго на Львовщине применяют экстренные аварийные отключения. До стабилизации ситуации, графики отключений временно не действительны.

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Аварийные отключения — это не график с датой и перечнем населенных пунктов, это перечень линий электропередачи, которые подпадают под немедленное отключение в случае получения соответствующего распоряжения.

Эти отключения применяются в аварийных случаях, когда за короткий срок (от 3 до 15 минут) нужно немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети.

Аварийные отключения применяются по команде диспетчера НЭК Укрэнерго.

Этот тип наиболее непредсказуем, поскольку команду на возобновление энергии также дает диспетчер Укрэнерго, поэтому в таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

В обычные дни, на Львовщине действуют почасовые графики отключения света.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

В график почасовых отключений электроэнергии на Львовщине входит 75% клиентов Львовоблэнерго, которых разделено на три группы.

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:

Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название населенного пункта, улицу и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесено.

Графики почасовых выключений могут применять не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время выключений, или же будут выключать не всех.

График почасовых отключений света на Львовщине

Обратите внимание, что сегодня, 17 ноября, этот график не действителен, поскольку на Львовщине применяются экстренные аварийные отключения.