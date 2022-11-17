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Факты / Україна / Общество

Отключение света в Ровно: график на 17 ноября 2022 года

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Отключение света в Ровно: график на 17 ноября 2022 года
Фото: Getty Images

Из-за массированных ракетных обстрелов оккупантов повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Почти во всех украинских городах и регионах введены стабилизационные или аварийные графики отключения света.

Как будет происходить отключение света в Ровно 17 ноября 2022 года – далее в материале Фактов ICTV.

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График отключения света в Ровно

В Ровнооблэнерго отмечают, что графики почасовых отключений электроэнергии на Ровенщине будут применяться только в случае получения соответствующей команды от диспетчера НЭК Укрэнерго.

Потребителей поделили на три группы. Для каждой группы указано ориентировочное время выключения:

  • І группа — свет выключается с 06:30 до 09:30 и с 15:30 до 18:30;
  • II группа — электроэнергии может не быть с 09:30 до 12:30 и с 18:30 до 21:30;
  • ІІІ группа — свет могут выключить с 12:30 до 15:30 и 21:30 до 00:30.

Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно по ссылке.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

  • обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;
  • графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;
  • в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика. Также может меняться и продолжительность отключений;
  • графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.

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