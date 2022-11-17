Как будут выключать свет на Ивано-Франковщине: ориентировочные графики отключения

Ноябрь, 17 в 16:09

В связи с критической ситуацией в энергосистеме Украины в результате вражеских ракетных обстрелов, на Прикарпатье вводят круглосуточный график выключений света.

Начиная с 17 ноября 2022 года, на Прикарпатье ввели почасовые графики отключения электроэнергии, которые будут действовать круглосуточно.

В Прикарпатьеоблэнерго отметили, что из-за повреждения энергообъектов в соседних областях нарушен баланс в работе энергосистемы. Ситуация приближается к критической.

Сейчас смотрят

Как будут выключать свет на Прикарпатье — смотрите в нашем материале.

Отключение света на Прикарпатье

В Прикарпатьеоблэнерго не рекомендуют своим потребителям искать себя в графиках или очередях, ведь в регионе введено два графика отключений — почасовой и аварийный.

— При такой ситуации возможны повторные отключения по одному адресу, продолжительность выключений может не совпадать с графиками. Поскольку мы не можем ориентировать вас ни на какие графики, пожалуйста, следите за сообщениями на наших информационных страницах. Надеемся, через несколько дней ситуация стабилизируется, — отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.

Впрочем, на сайте компании все же опубликованы почасовые графики отключения света.

Графики почасового отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда дефицит возможно предусмотреть хотя бы частично.

Продолжительность таких отключений — от 2 до 5 часов. Все зависит от указания НЭК Укрэнерго о количестве нагрузки, которое необходимо снять с сетей.

Однако, если будет срочно применен график аварийных отключений, один адрес могут выключить повторно.

График почасовых отключений света на Прикарпатье

Потребителей Ивано-Франковщины поделили на три очереди. Для каждой группы указаны день и ориентировочное время выключения.

Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно здесь:

Часы и день недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.