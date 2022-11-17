Как будут выключать свет на Закарпатье: график почасовых отключений
В результате ракетных вражеских обстрелов на Закарпатье введен почасовой график отключения света.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
График отключения электроэнергии на Закарпатье 17 ноября 2022 года — смотрите далее в материале.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Известно, что 17 ноября 2022 года, в Закарпатской области будут выключать свет с самого утра и до 22:00.
Время применения графика почасовых отключений может быть изменено учитывая оперативную ситуацию в стране, воздушные тревоги, задач диспетчеров НЭК Укрэнерго и тому подобное.
График отключений на Закарпатье 17 ноября 2022 можно посмотреть по ссылке.
На сайте Закарпатьеоблэнерго также размещен график почасовых отключений на 18 ноября 2022 года.
Кроме того, на Закарпатье также ввели графики аварийных отключений света. Потребителей поделили на 10 очередей, к каждой очереди отнесено несколько районов области.
Очереди графиков аварийных отключений размещены на сайте по ссылке. В Закарпатьеоблэнерго отметили, что информация о введении ГАВ и очередях, подпадающих под отключение, будет размещена на их официальном сайте.