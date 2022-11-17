Ноябрь, 17 в 14:08

В результате ракетных вражеских обстрелов на Закарпатье введен почасовой график отключения света.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

График отключения электроэнергии на Закарпатье 17 ноября 2022 года — смотрите далее в материале.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Известно, что 17 ноября 2022 года, в Закарпатской области будут выключать свет с самого утра и до 22:00.

Время применения графика почасовых отключений может быть изменено учитывая оперативную ситуацию в стране, воздушные тревоги, задач диспетчеров НЭК Укрэнерго и тому подобное.

График отключений на Закарпатье 17 ноября 2022 можно посмотреть по ссылке.

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На сайте Закарпатьеоблэнерго также размещен график почасовых отключений на 18 ноября 2022 года.

Кроме того, на Закарпатье также ввели графики аварийных отключений света. Потребителей поделили на 10 очередей, к каждой очереди отнесено несколько районов области.

Очереди графиков аварийных отключений размещены на сайте по ссылке. В Закарпатьеоблэнерго отметили, что информация о введении ГАВ и очередях, подпадающих под отключение, будет размещена на их официальном сайте.