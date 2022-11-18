Аварийные отключения света в Черкасской области: график на 18 ноября 2022 года
Из-за критической ситуации в объединенной энергосистеме Украины и большого количества поврежденных энергообъектов, в Черкасской области сегодня, 18 ноября, ввели графики аварийных отключений света с уточнением часов.
Как будут выключать свет на Черкасчине — читайте в материале Фактов ICTV.
График отключения света в Черкасской области
Жителей Черкасской области поделили на две очереди. В Черкассыоблэнерго отметили, что свет будут выключать на три часа, а затем на три — включать.
— Период отключения будет достигать трех часов, но может быть и дольше. Возможны изменения в часах отключения/включения по распоряжению диспетчера НЭК Укрэнерго без предупреждения, — отмечают в компании.
Для каждой группы указано ориентировочное время выключения.
Найти свой дом можно с помощью филиала, к которому вы подключены:
Или вы можете воспользоваться быстрым поиском:
- перейдите по ссылке;
- выберите свой филиал;
- установите дату;
- нажмите Просмотреть.
На экране появится список улиц и часы отключения электроэнергии.