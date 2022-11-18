Ноябрь, 18 в 11:39

Из-за критической ситуации в объединенной энергосистеме Украины и большого количества поврежденных энергообъектов, в Черкасской области сегодня, 18 ноября, ввели графики аварийных отключений света с уточнением часов.

Как будут выключать свет на Черкасчине — читайте в материале Фактов ICTV.

График отключения света в Черкасской области

Жителей Черкасской области поделили на две очереди. В Черкассыоблэнерго отметили, что свет будут выключать на три часа, а затем на три — включать.

Сейчас смотрят

— Период отключения будет достигать трех часов, но может быть и дольше. Возможны изменения в часах отключения/включения по распоряжению диспетчера НЭК Укрэнерго без предупреждения, — отмечают в компании.

Для каждой группы указано ориентировочное время выключения.

Найти свой дом можно с помощью филиала, к которому вы подключены:

Или вы можете воспользоваться быстрым поиском:

перейдите по ссылке;

выберите свой филиал;

установите дату;

нажмите Просмотреть.

На экране появится список улиц и часы отключения электроэнергии.