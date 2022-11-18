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Факты / Україна / Общество

Аварийные отключения света в Черкасской области: график на 18 ноября 2022 года

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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Фото: Unsplash

Из-за критической ситуации в объединенной энергосистеме Украины и большого количества поврежденных энергообъектов, в Черкасской области сегодня, 18 ноября, ввели графики аварийных отключений света с уточнением часов.

Как будут выключать свет на Черкасчине — читайте в материале Фактов ICTV.

График отключения света в Черкасской области

Жителей Черкасской области поделили на две очереди. В Черкассыоблэнерго отметили, что свет будут выключать на три часа, а затем на три — включать.

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— Период отключения будет достигать трех часов, но может быть и дольше. Возможны изменения в часах отключения/включения по распоряжению диспетчера НЭК Укрэнерго без предупреждения, — отмечают в компании.

Для каждой группы указано ориентировочное время выключения.

 

Найти свой дом можно с помощью филиала, к которому вы подключены:

Или вы можете воспользоваться быстрым поиском:

  • перейдите по ссылке;
  • выберите свой филиал;
  • установите дату;
  • нажмите Просмотреть.

На экране появится список улиц и часы отключения электроэнергии.

Читайте
Нужно готовиться к возможным длительным отключениям электричества – Укрэнерго

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