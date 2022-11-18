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Факты / Україна / Общество

В Черновицкой области произошло землетрясение

Татьяна Забожко, редактор ленты
Землетрус у Туреччині
Фото: Dreamstime

18 ноября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Толчки на глубине 4 км Главный центр специального контроля зафиксировал в 00:46.

Эпицентром землетрясения стал город Новоднестровск.

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По классификации землетрясение, которое произошло в Черновицкой области 18 ноября, относится к категории неощутимых, поскольку интенсивность колебаний ниже, чем способны почувствовать люди.

Последнее землетрясение на территории Черновицкой области зарегистрировано 6 октября 2022 года.

Тогда специалисты сообщали о магнитуде 2,4.

Напомним, что две недели назад произошедшее в Румынии землетрясение почувствовали жители Одессы.

От подземных толчков магнитудой 5,1 в 51 км к северо-западу от Бузеу в квартирах одесситов качались люстры и даже сотрясалась мебель.

Источник: Главный центр специального контроля

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