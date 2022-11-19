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Факты / Україна / Общество

В освобожденный Херсон из Киева прибыл первый поезд

Марта Бондаренко, редактор ленты
Херсон поїзд потяг
Фото: Факты ICTV

Сегодня, 19 ноября, в освобожденный Херсон прибыл первый за время полномасштабной войны поезд.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Поезд выехал из столицы 18 ноября в 22:14. 200 пассажиров приобрели билеты К победе.

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По словам главы ОВА, впервые с 24 февраля на перроне Херсонского железнодорожного вокзала встречали гостей, раздавался гимн Украины и развевались сине-желтые знамена.

— В общей сложности в Херсон прибыли 200 человек. Это стало возможным в рамках совместной инициативы Укрзализныци и UNITED24, – подчеркнул Ярослав Янушевич.

Также в Херсон прибыл почтовый вагон Укрпочты. Горожанам доставили посылки, прессу и продукты питания.

Ранее в Офисе президента заявили, что планируют восстановить свет в освобожденной от оккупантов Херсонской области уже на этой неделе.

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