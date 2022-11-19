Ноябрь, 19 в 13:26

Сегодня, 19 ноября, в Киевской области возвращают отключения электроэнергии по стабилизационным графикам.

Однако повреждения энергетической инфраструктуры очень значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети.

Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно узнать по конкретному населенному пункту на сайте.

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Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:

Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.

В графиках указаны всего три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия.

В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.

Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Если энергосистема будет работать корректно, то отключений вообще не будет.

Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.

Отключения всех трех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления света помогает уменьшить нагрузку на систему и позволяет энергетикам быстрее ее починить.

Украинцев также просят потреблять электроэнергию умеренно и выключать все лишние электроприборы с 06:00 до 23:00.

Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.