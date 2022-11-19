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Факты / Україна / Общество

На освобожденных территориях Украины началась добровольная эвакуация — Верещук

Юля Захарченко, редактор ленты
Ірина Верещук
Фото: Офис президента

На освобожденных территориях на Юге Украины началась добровольная эвакуация местных жителей, желающих временно переехать в более безопасное место. Государство пообещало взять на себя расходы, связанные с перемещением.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время онлайн-брифинга. По ее словам, для граждан, которые выразят желание эвакуироваться, обеспечат проживание и медицинское сопровождение.

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– Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и прочее, – утверждает она.

После освобождения Херсона оккупанты начали интенсивно обстреливать город. Поэтому государство предлагает временно уехать жителям области для безопасности.

В частности, гражданам могут предложить уехать в западные области через Николаев или Кривой Рог. В деоккупированных городах и селах уже начинают составлять списки желающих эвакуироваться в более безопасное место.

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