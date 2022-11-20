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Факты / Україна / Общество

Херсон получил от ЮНИСЕФ генераторы, одеяла и зимнюю одежду

Валентина Летяк, редактор ленты
Гуманітарна допомога для Херсонської області

Накануне в Херсон прибыл гуманитарный конвой от детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ), сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, среди предоставленной помощи – необходимые для херсонцев вещи, в чатности 3,6 тыс. гигиенических наборов, 5 тыс. одеял, 1,5 тыс. комплектов зимней детской одежды, два генератора мощностью 35-40 кВт и питьевая вода.

– Еще более 80 тонн помощи поступило в Херсоне от других благотворительных и волонтерских организаций, – рассказал Янушевич.

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Два дня назад в Херсоне начали работу первые Пункты несокрушимости – это специально оборудованные палатки, в которых можно согреться, получить горячие напитки и еду.

Здесь можно также зарядить телефон или воспользоваться интернетом.

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Фото: Кирило Тимошенко

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