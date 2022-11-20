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Факты / Україна / Общество

На Херсонище возобновляет работу миграционная служба: где и как получить документы

Валентина Летяк, редактор ленты
паспорт украины
Фото: Depositphotos

На деоккупированных территориях Херсонской области постепенно возобновляется Государственная миграционная служба.

Теперь местные жители, потерявшие документы, или у них истек срок действия, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ГМС, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в области работает минибус с двумя мобильными рабочими станциями, в скором времени возобновит работу электронная очередь.

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Если вам нужно восстановить паспорт, обращайтесь за консультациями:

  • на горячую линию ГМС в Херсонской области – (095) 114-22-28;
  • в Великоалександровский сектор – (098) 386-15-61;
  • в Высокопольский сектор – (097) 002-93-22;
  • в Нововоронцовский сектор – (068) 597-27-97.

В Минреинтеграции также напоминают, что с 17 ноября украинцы могут получать свои паспорта по месту своего фактического пребывания в других территориальных подразделениях ГМС.

Они будут пересылаться для выдачи от одного подразделения миграционной службы в другое.

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