На Херсонище возобновляет работу миграционная служба: где и как получить документы

Ноябрь, 20 в 16:35

На деоккупированных территориях Херсонской области постепенно возобновляется Государственная миграционная служба.

Теперь местные жители, потерявшие документы, или у них истек срок действия, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ГМС, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, в области работает минибус с двумя мобильными рабочими станциями, в скором времени возобновит работу электронная очередь.

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Если вам нужно восстановить паспорт, обращайтесь за консультациями:

на горячую линию ГМС в Херсонской области – (095) 114-22-28;

в Великоалександровский сектор – (098) 386-15-61;

в Высокопольский сектор – (097) 002-93-22;

в Нововоронцовский сектор – (068) 597-27-97.

В Минреинтеграции также напоминают, что с 17 ноября украинцы могут получать свои паспорта по месту своего фактического пребывания в других территориальных подразделениях ГМС.

Они будут пересылаться для выдачи от одного подразделения миграционной службы в другое.