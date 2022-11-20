Гололедица, мокрый снег и дождь: ГСЧС предупреждает о непогоде во многих областях

Ноябрь, 20 в 15:30

В Украине в понедельник, 21 ноября, всюду, кроме южных и юго-восточных областей, ожидается гололедица на дорогах.

Кроме того, днем ​​на севере в Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях и городе Киеве прогнозируют значительный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица.

Поэтому спасатели объявили о желтом, І уровне опасности.

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