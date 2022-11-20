Ноябрь, 20 в 13:30

На украинском фронте сейчас самые тяжелые бои идут на Донецком направлении, возле Бахмута в частности. Враг пытается выйти на админграницы области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Антон Михненко.

Также продолжается наступление сил обороны на Херсонском и Запорожском направлениях.

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По мнению Михненко, Бахмут интересует россиян политически.

Оккупанты потеряли единственный областной центр, который достаточно долго удерживали – это Херсон. Также враг потерял значительную территорию в Харьковской области. Все эти утраты влияют на решение военно-политического руководства РФ.

– Они должны что-то давать в информационном пространстве. Как-то объяснять населению, почему происходят отступления, почему проигрывают по разным направлениям. Поэтому им важно показать хоть какие-то достижения, – рассказал Михненко.

Территориально Бахмут важен для россиян, потому что через него проходит ряд транспортных путей. Однако целесообразность проведения там военной операции в том масштабе, как это делают оккупанты, граничит с абсурдом, отмечает эксперт.

По его словам, нет никакой целесообразности для РФ бросать на Бахмутское направление такое количество своих военных, которые становятся там просто пушечным мясом. И это еще один пример того, как Россия пренебрежительно относится к своему личному составу.

Карта боевых действий возле Бахмута

Относительно боев в зимний период Михненко считает, что активных действий не будет, потому что погодные условия внесут свои коррективы.

Ранее военный Андрей Ильенко рассказал, что на Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Оккупанты пытаются вести штурмовые действия днем ​​и ночью. По его словам, у Бахмута все завалено трупами, потери у россиян значительные.