22 ноября в Украине будут применены плановые отключения — Укрэнерго
Во вторник, 22 ноября, во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
– Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность, — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, список которых можно найти по ссылке.
Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление.
Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что украинцам придется жить в режиме отключений электроэнергии как минимум до конца марта.
Он отметил, что существуют и другие прогнозы развития ситуации, однако все зависит от атак России.