Ноябрь, 21 в 21:27

Во вторник, 22 ноября, во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

– Мы продолжаем делать все возможное для восстановления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность, — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, список которых можно найти по ссылке.

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Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что украинцам придется жить в режиме отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

Он отметил, что существуют и другие прогнозы развития ситуации, однако все зависит от атак России.