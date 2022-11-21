Ноябрь, 21 в 12:38

С началом полномасштабной войны тысячи мужчин и женщин вступили в ряды территориальной обороны, чтобы защищать свои города от нашествия врага.

Именно подразделения теробороны помогали военным ВСУ в освобождении Киевской, Харьковской и Сумской областей и сдерживали врага в Мариуполе.

Факты ICTV узнавали, предусмотрена ли ротация для бойцов территориальной обороны и как она происходит.

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Бойцы теробороны на поле боя

В начале мая 2022 года Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

Соответствующие изменения в Закон Об основах национального сопротивления относительно предоставления возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных действий были приняты парламентом.

То есть роль территориальной обороны подобна роли украинского войска. Фактически изменения закона означают, что подразделения теробороны становятся полноценными боевыми единицами, которые способны самостоятельно выполнять поставленные боевые задачи.

В то же время бойцов территориальной обороны нельзя считать бойцами ВСУ. Их главное отличие в цели:

для ВСУ – оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности;

для ТрО – повышение обороноспособности государства, предоставление обороне Украины всеобъемлющего характера, содействие обеспечению готовности граждан Украины к национальному сопротивлению.

Впрочем, подразделения территориальной обороны могут отправлять в зону ведения боевых действий и давать им боевые задачи. Соответственно, бойцы теробороны подчиняются Командованию ВСУ через командующего сил территориальной обороны.

Бойцы теробороны, так же как и ВСУ, имеют право на ротацию и отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Ротация теробороны: как происходит

Ротация – это регулярная замена или взаимозаменяемость личного состава, подразделений или воинских частей, выполняющих задачи в тяжелых, сложных либо неблагоприятных условиях, через определенное время.

Поскольку участники ТрО участвуют в боевых задачах и отправляются в районы ведения военных действий, они подлежат под ротацию.

Ротация широко практикуется в условиях ведения боевых действий, однако любая информация о порядке и периодах ротации закрыта.

Решение о ротации принимается по мобилизационным планам командованием ВСУ. То есть, когда командование ВСУ принимает решение о ротации подразделения ТрО, информация передается командующему сил территориальной обороны.

Поскольку информация о ротации закрыта, участник ТрО имеет право лично обращаться к руководству своей воинской части и командующему теробороны, и выяснить этот вопрос.

Сроки ротации устанавливает командование Вооруженных сил Украины в соответствии с потребностями и соответствующими задачами воинских подразделений.

Кроме того, подразделения теробороны, не участвующие в боевых действиях, могут быть командированными для временного замещения должностей в воинских частях, задействованных в ведении военных действий.

После выполнения боевых задач тероборона возвращается к местам прохождения службы, с которых была направлена в командировку.

Фото: АрміяInform