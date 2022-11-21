Ноябрь, 21 в 15:58

Родные попавших в плен военных часто ищут ответы на множество вопросов. Один из таких — как засчитывается по закону время в плену.

Будут ли засчитывать время в плену в страховой стаж — читайте в материале Фактов ICTV.

Время в плену и страховой стаж

Если украинца забрали в плен, то это время по закону засчитают в страховой стаж.

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Об этом написали в ПФУ. Такое правило предусматривает Закон Украины № 2010-ІХ О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Такой закон вступил в силу недавно, 19 ноября.

Согласно ему, выплаты будут начислятся из госбюджета.

Пленному будут начислятся взносы все время, пока он в плену, и будут осуществляться в течение шести месяцев после того, как человека освободят.

Это время засчитывают в стаж для того, чтобы назначить пенсию по возрасту. Период, когда человек был в плену, будут зачислять в стаж работы во вредных условиях (благодаря чему можно будет получать льготную пенсию).