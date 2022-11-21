Ноябрь, 21 в 17:05

Циклон, принесший в Украину снегопады и ледяные дожди, во вторник, 22 ноября, покинет территорию Украины, а температура воздуха повысится, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

– Циклон, на котором прискакал сегодня к нам святой Михаил, завтра уже пойдет дальше. Поэтому эти сегодняшние снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь и другие атмосферные дары будут постепенно покидать территорию Украины, – уверяет она.

По ее словам, завтра в большинстве регионов — без осадков, только на востоке и юго-востоке пройдут дожди. В то же время ситуация на дорогах будет сложной из-за гололедицы.

– Температура воздуха в течение дня на западе и на севере – от -2 мороза до +3 тепла. На востоке и юге – почти весна, +8 +13 градусов. В центре: в Винницкой области около 0, в Кропивницком с районами и на Черкасчине +3 +6 градусов, на Полтавщине и в Днепре с районами — до +9 градусов, — рассказала Диденко.

В Киеве, по ее прогнозам, осадки маловероятны, ночью в столице -1 -3, днем ​​около 0, а на дорогах – скользко.

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Прогноз погоды на 22 ноября от Укргидрометцентра

На востоке, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму завтра ожидается дождь. Ночью +4 +9, днем ​​+7 +12.

На остальной территории Украины без осадков. Только ночью на севере и в центре мокрый снег и дождь, местами гололедица. Температура воздуха в течение суток – от -3 до +2. Днем в Одесской и Николаевской областях – до +6 градусов.

Гололедица на дорогах — в западных, северных и большинстве центральных областей, а на западе ночью еще и туман, говорят синоптики.