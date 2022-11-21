Украину ждет зима на выживание – директор Европейского бюро ВОЗ

Ноябрь, 21 в 20:00

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге сообщил, что с начала полномасштабной войны зафиксировано 703 факта нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны Россией.

– Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей, – заявил он.

Клюге подчеркнул, что в родильных домах нужны инкубаторы; банкам крови нужны холодильники; кровати интенсивной терапии нуждаются в вентиляторах; и все это требует энергии.

Директор Европейского бюро ВОЗ отметил, что хочет привлечь внимание всего мира к этой ситуации, а также – предлагает “непоколебимую поддержку ВОЗ Министерству здоровья, правительству и украинскому народу”.

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По его словам, на сегодня без света осталось 10 млн человек – четверть населения Украины. И при этом прогнозируется, что во многих частях Украинского государства температура воздуха зимой может опуститься до -20 градусов.

– Поскольку отчаявшиеся семьи пытаются согреться, многие будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров, использование генераторов, работающих на дизельном топливе, или электрических обогревателей, – сказал Клюге.

Он подчеркнул, что использование таких методов сопряжено с риском для здоровья, в том числе – из-за воздействия токсичных веществ, вредных для детей, пожилых и лиц с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– Мы ожидаем, что еще 2–3 млн человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с проблемами со здоровьем, включая респираторные инфекции, такие как Covid-19, пневмония и грипп, а также серьезным риском дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп населения, – резюмировал директор.

Он “настоятельно призвал” создать гуманитарный медицинский коридор во все освобожденные и все еще оккупированные районы Украины, чтобы ВОЗ и партнеры смогли попасть к людям и предоставить им необходимую медицинскую помощь и поддержку.