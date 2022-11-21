Ноябрь, 21 в 17:40

Многие дети из-за полномасштабного вторжения России в Украину потеряли родителей. Для того, чтобы финансово поддержать сирот, Фонд Климентия Шептицкого будет выплачивать 5 тыс. грн несовершеннолетним украинцам. Об этом сообщает сам Фонд Шептицкого.

Как получить финансовую поддержку — читайте в материале Фактов ICTV.

Условия получения выплат

Дети-сироты могут получить пособие в 720 злотых (5 700 грн). Помощь оказывает канцелярия премьер-министра Республики Польша, создавшая фонд Шептицкого.

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После подачи заявления, через 10 дней после положительного ответа от фонда вам перечислят средства на банковский счет.

Это — единственный способ получения помощи. Заявка принимается до 30 ноября включительно. Ее отправляет официальный опекун ребенка.

Как оформить выплаты детям-сиротам: инструкция пошагово

Для того, чтобы получить выплаты, зайдите на сайт фонда Шептицкого;

заполните соответствующую форму;

в ней есть 27 пунктов для получения помощи.

Документы для получения 5 тыс. грн

Отсканируйте паспорт опекуна (страницы, где есть фото и персональные данные);

свой паспорт (ребенка, получающего средства);

сделайте скан-копии свидетельства о рождении ребенка;

сделайте сканы свидетельств о смерти папы и мамы.

Что делать, если свидетельства о смерти родителей нет

Сделайте скан-копию документа о том, что родители исчезли;

отсканируйте документ человека, который взял ребенка под опеку. В нем должна быть информация о том, что лицо установило опеку над сиротой.

К заявке нужно прикрепить все эти документы, иначе выплаты на счет не будут осуществлены. Если одного документа из списка нет, нужно обратиться за консультацией к представителю фонда Оксаны Походы +38 (093) 213-76-96.