Как получить удостоверение на возвращение в Украину из РФ — объясняет эксперт
Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, рассредоточив людей по своей территории и забрав у многих документы.
Однако это не помешает им вернуться в Украину. Что нужно для того, чтобы получить удостоверение о возвращении в Украину из РФ — читайте в материале.
Удостоверения будут оформлять подразделения Государственной миграционной службы.
Адвокат Джамал Стаценко рассказал, что ГМС будет оформлять удостоверения личности на возвращение в Украину без присутствия человека. Для этого в миграционную службу следует обратиться родным этого человека:
- родителям;
- одному из супругов;
- совершеннолетнему ребенку;
- родному брату или сестре;
Удостоверение готовят бесплатно за неделю. Срок действия — до 90 дней.
Для оформления заявки можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции: 15-48.
Документ будут оформлять тем людям, о которых есть данные в Едином государственном демографическом реестре. Детям готовят удостоверение без информации в реестре.
Если у человека нет семьи в Украине, ему самому нужно позвонить или написать в подразделение ГМС.