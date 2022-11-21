Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Как получить удостоверение на возвращение в Украину из РФ — объясняет эксперт

Анна Голишевская, Редактор сайта
Посвідчення
Фото: Unsplash

Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, рассредоточив людей по своей территории и забрав у многих документы.

Однако это не помешает им вернуться в Украину. Что нужно для того, чтобы получить удостоверение о возвращении в Украину из РФ — читайте в материале.

Удостоверения будут оформлять подразделения Государственной миграционной службы.

Сейчас смотрят

Адвокат Джамал Стаценко рассказал, что ГМС будет оформлять удостоверения личности на возвращение в Украину без присутствия человека. Для этого в миграционную службу следует обратиться родным этого человека:

  • родителям;
  • одному из супругов;
  • совершеннолетнему ребенку;
  • родному брату или сестре;

Удостоверение готовят бесплатно за неделю. Срок действия — до 90 дней.

Для оформления заявки можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции: 15-48.

Документ будут оформлять тем людям, о которых есть данные в Едином государственном демографическом реестре. Детям готовят удостоверение без информации в реестре.

Если у человека нет семьи в Украине, ему самому нужно позвонить или написать в подразделение ГМС.

Читайте
Как восстановить документы о высшем образовании: пошаговая инструкция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка