Ноябрь, 21 в 14:12

Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, рассредоточив людей по своей территории и забрав у многих документы.

Однако это не помешает им вернуться в Украину. Что нужно для того, чтобы получить удостоверение о возвращении в Украину из РФ — читайте в материале.

Удостоверения будут оформлять подразделения Государственной миграционной службы.

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Адвокат Джамал Стаценко рассказал, что ГМС будет оформлять удостоверения личности на возвращение в Украину без присутствия человека. Для этого в миграционную службу следует обратиться родным этого человека:

родителям;

одному из супругов;

совершеннолетнему ребенку;

родному брату или сестре;

Удостоверение готовят бесплатно за неделю. Срок действия — до 90 дней.

Для оформления заявки можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции: 15-48.

Документ будут оформлять тем людям, о которых есть данные в Едином государственном демографическом реестре. Детям готовят удостоверение без информации в реестре.

Если у человека нет семьи в Украине, ему самому нужно позвонить или написать в подразделение ГМС.