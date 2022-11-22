Ноябрь, 22 в 21:07

Жительница Мариуполя Ольга потеряла дом и родителей во время обстрелов города российскими захватчиками, а потом у нее сбежала собака, которую спустя длительное время удалось вывезти из оккупированного города.

Собаку из Мариуполя помогли вывезти волонтеры, которые подбирали животных без присмотра.

— Мы жили возле Азовстали, — этими словами Ольга начинает рассказ.

Потому что во время войны в Мариуполе эта фраза для многих приобрела особый смысл, порой устрашающий.

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60 дней Ольга Осипова выживала в Мариуполе. Сейчас живет во Франковске. История ее спасения болезненная, как и большинство подобных рассказов.

— За 42 дня мы ни разу не спускались в подвал. Жили на четвертом этаже, на последнем. Ну, не могла я бросить родителей, — объясняет она.

Родителям Ольги было за 90. Жить в подвале они не могли, поэтому все вместе жили в квартире: она, ее родители, подружка с сыном (они пришли заряжать телефон и остались навсегда) и пятилетний хаски по кличке Лойд. Взрывов ее собака боялась больше всего.

— Он очень боялся взрывов, — после этих слов женщина плачет, ей трудно унять эмоции. — У нас три комнаты и коридор во всю длину. И проход между ними такой маленький. И там стояла маленькая раскладушка. Потому что папа у меня не ходил, он только сидел и лежал. А мама с палкой ходила. Так Лойд, когда стреляли, всегда совал голову под эту раскладушку и так думал, что он спрятался.

Ольга вместе с родными жила рядом со сталелитейным заводом Азовсталь. Обстрелы в их районе были непрерывными. Военные самолеты с бомбами в сторону завода летели каждые пять-семь минут. К этому ужасу они уже даже привыкли. По крайней мере, думали, что привыкли.

— Когда слышали, что валятся шлакоблоки, что бьют наш дом, танк бил в наш дом. И я знала, что там мои родители. Вот говорят, прятаться там, где две стены. А там, где была мама, было три стены. И та стена, где сидела мама, вывалена была на лестницу вместе с диваном, — Ольга описывает самые тяжелые воспоминания из Мариуполя.

Она слышала, как складываются панельные блоки ее дома. И в то время в доме были ее родители и кошка.

— Когда я через день снова пришла, чтобы хоть что-то узнать, то зайти в квартиру я не смогла. От обстрелов часть дома рухнула и придавила дверь. Я только увидела лапку нашей кошки на кирпиче, — говорит Ольга.

На месте квартиры, где они укрывались 40 дней, зияла дыра. Похоронить родителей Ольга не могла, тела были завалены бетонными блоками. Они с подругой и ее сыном искали другое убежище, чтобы выжить. Они перешли на соседнюю улицу, нашли уцелевший дом и пока сносили остатки вещей в подвал, собака поднялась наверх. Его не было буквально мгновение, и больше в Мариуполе Лойда Ольга не видела.

Не было никакой связи. Женщины даже не могли разжечь костер, чтобы хотя бы попить теплой воды. Потому что по городу били беспощадно. 20 дней они еще жили в блокадном Мариуполе и искали собаку, но тщетно. 27 апреля решились покинуть город. Пешком прошли 33 километра, это был пригород Мариуполя, и он уже был оккупирован.

17 дней Ольга ждала так называемой фильтрации. Она хотела в Украину, но с левого берега могла попасть только в Россию. Там на несколько дней ее приютили друзья родного брата, потом был другой город и также родственники, правда, это были родные ее подруги. Ольгу все время ждали в Эстонии, где была племянница, которая купила билеты в Таллинн.

Ольга переехала в Ивано-Франковск, сняла квартиру, а потом чудом нашла собаку. Ее Лойда увидела и приютила местная ветеринар. Она подкармливала бездомных животных. В разбитом, опустошенном и почти мертвом городе голодных животных было слишком много. Фото пропавшей собаки она выложила в Facebook, и Ольга его узнала. Пес большую часть времени был рядом с разрушенным домом.

— Там еще много животных, которых хозяева не могут забрать. Хотят, но не могут. Я в группе “потерянные животные”, и там их очень много. Мы тоже думали в первые дни войны, что люди уезжают, а собаки бегают. И думали: как это так, бросить свою собаку? И, вот, мы такими же были, — рассказывает Ольга.

Две недели ее дочь и племянница искали волонтеров, которые бы вывезли Лойда в Запорожье. И это было сложно. Не только из-за цены. Из Мариуполя тогда еще хотели выехать немало людей. Всех записывали в очередь, собаку в списки вносили также, но ее выезд постоянно откладывали. Пес большой и занимал много места, а люди важнее — так объясняли волонтеры.

Но женщинам таки повезло. 17 июня Ольга забрала свою собаку в Запорожье.

— Человек, который его привез, открыл клетку. А он спал. Я говорю: Лодя. Он так визжал, так скакал! Я думала, он через меня будет прыгать, — рассказывает женщина.

Лойд Ольгу от себя не отпускал несколько недель. Собака и сейчас тревожится, когда ее долго нет. А еще имеет плохую привычку, которую женщина ему прощает. Потому что каждый раз, когда они гуляют по улице, он обязательно идет к мусорникам. Благодаря им он выжил, думает она.

Для нее Лодя, так она называет любимого найденыша — родная душа, потому что дочь сейчас в Венгрии. Маму и папу Ольги похоронили те, кто разбирал братские могилы в разрушенных домах. Говорит, что могилу родителей она обязательно найдет, когда вернется в Мариуполь, который будет под украинским флагом. Несмотря на то, что там Ольга Осипова потеряла все, что имела.