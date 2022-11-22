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Факты / Україна / Общество

Лойд, дарящий надежду: история пса из Мариуполя, который выжил и встретился с хозяйкой

Илья Нежигай, редактор ленты Ирина Тимчишин, журналист Факты ICTV
Лойд, дарящий надежду: история пса из Мариуполя, который выжил и встретился с хозяйкой

Жительница Мариуполя Ольга потеряла дом и родителей во время обстрелов города российскими захватчиками, а потом у нее сбежала собака, которую спустя длительное время удалось вывезти из оккупированного города.

Собаку из Мариуполя помогли вывезти волонтеры, которые подбирали животных без присмотра.

— Мы жили возле Азовстали, — этими словами Ольга начинает рассказ.

Потому что во время войны в Мариуполе эта фраза для многих приобрела особый смысл, порой устрашающий.

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60 дней Ольга Осипова выживала в Мариуполе. Сейчас живет во Франковске. История ее спасения болезненная, как и большинство подобных рассказов.

— За 42 дня мы ни разу не спускались в подвал. Жили на четвертом этаже, на последнем. Ну, не могла я бросить родителей, — объясняет она.

Родителям Ольги было за 90. Жить в подвале они не могли, поэтому все вместе жили в квартире: она, ее родители, подружка с сыном (они пришли заряжать телефон и остались навсегда) и пятилетний хаски по кличке Лойд. Взрывов ее собака боялась больше всего.

— Он очень боялся взрывов, — после этих слов женщина плачет, ей трудно унять эмоции. — У нас три комнаты и коридор во всю длину. И проход между ними такой маленький. И там стояла маленькая раскладушка. Потому что папа у меня не ходил, он только сидел и лежал. А мама с палкой ходила. Так Лойд, когда стреляли, всегда совал голову под эту раскладушку и так думал, что он спрятался.

Ольга вместе с родными жила рядом со сталелитейным заводом Азовсталь. Обстрелы в их районе были непрерывными. Военные самолеты с бомбами в сторону завода летели каждые пять-семь минут. К этому ужасу они уже даже привыкли. По крайней мере, думали, что привыкли.

— Когда слышали, что валятся шлакоблоки, что бьют наш дом, танк бил в наш дом. И я знала, что там мои родители. Вот говорят, прятаться там, где две стены. А там, где была мама, было три стены. И та стена, где сидела мама, вывалена была на лестницу вместе с диваном, — Ольга описывает самые тяжелые воспоминания из Мариуполя.

Она слышала, как складываются панельные блоки ее дома. И в то время в доме были ее родители и кошка.

— Когда я через день снова пришла, чтобы хоть что-то узнать, то зайти в квартиру я не смогла. От обстрелов часть дома рухнула и придавила дверь. Я только увидела лапку нашей кошки на кирпиче, — говорит Ольга.

На месте квартиры, где они укрывались 40 дней, зияла дыра. Похоронить родителей Ольга не могла, тела были завалены бетонными блоками. Они с подругой и ее сыном искали другое убежище, чтобы выжить. Они перешли на соседнюю улицу, нашли уцелевший дом и пока сносили остатки вещей в подвал, собака поднялась наверх. Его не было буквально мгновение, и больше в Мариуполе Лойда Ольга не видела.

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Не было никакой связи. Женщины даже не могли разжечь костер, чтобы хотя бы попить теплой воды. Потому что по городу били беспощадно. 20 дней они еще жили в блокадном Мариуполе и искали собаку, но тщетно. 27 апреля решились покинуть город. Пешком прошли 33 километра, это был пригород Мариуполя, и он уже был оккупирован.

17 дней Ольга ждала так называемой фильтрации. Она хотела в Украину, но с левого берега могла попасть только в Россию. Там на несколько дней ее приютили друзья родного брата, потом был другой город и также родственники, правда, это были родные ее подруги. Ольгу все время ждали в Эстонии, где была племянница, которая купила билеты в Таллинн.

Ольга переехала в Ивано-Франковск, сняла квартиру, а потом чудом нашла собаку. Ее Лойда увидела и приютила местная ветеринар. Она подкармливала бездомных животных. В разбитом, опустошенном и почти мертвом городе голодных животных было слишком много. Фото пропавшей собаки она выложила в Facebook, и Ольга его узнала. Пес большую часть времени был рядом с разрушенным домом.

— Там еще много животных, которых хозяева не могут забрать. Хотят, но не могут. Я в группе “потерянные животные”, и там их очень много. Мы тоже думали в первые дни войны, что люди уезжают, а собаки бегают. И думали: как это так, бросить свою собаку? И, вот, мы такими же были, — рассказывает Ольга.

Две недели ее дочь и племянница искали волонтеров, которые бы вывезли Лойда в Запорожье. И это было сложно. Не только из-за цены. Из Мариуполя тогда еще хотели выехать немало людей. Всех записывали в очередь, собаку в списки вносили также, но ее выезд постоянно откладывали. Пес большой и занимал много места, а люди важнее — так объясняли волонтеры.

Но женщинам таки повезло. 17 июня Ольга забрала свою собаку в Запорожье.

— Человек, который его привез, открыл клетку. А он спал. Я говорю: Лодя. Он так визжал, так скакал! Я думала, он через меня будет прыгать, — рассказывает женщина.

Лойд Ольгу от себя не отпускал несколько недель. Собака и сейчас тревожится, когда ее долго нет. А еще имеет плохую привычку, которую женщина ему прощает. Потому что каждый раз, когда они гуляют по улице, он обязательно идет к мусорникам. Благодаря им он выжил, думает она.

Для нее Лодя, так она называет любимого найденыша — родная душа, потому что дочь сейчас в Венгрии. Маму и папу Ольги похоронили те, кто разбирал братские могилы в разрушенных домах. Говорит, что могилу родителей она обязательно найдет, когда вернется в Мариуполь, который будет под украинским флагом. Несмотря на то, что там Ольга Осипова потеряла все, что имела.

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