Высокоточные и мощные: что известно о ракетах TLRG-230, которые Турция передала Украине
Украинская армия получила на вооружение высокоточные ракеты TRLG-230. Об этом сообщают аналитики Oryx, которые следят за поставками вооружения для ВСУ от партнеров.
По данным аналитиков, Турция еще летом передала Украине партию ракет TLRG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.
Что известно о турецких ракетах TLRG-230, а также об их технических характеристиках, узнавали Факты ICTV.
Ракета TLRG-230: что известно и особенности
Это ракета класса земля-земля. Запуск происходит с артиллерийской системы ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) или других платформ с совместимыми интерфейсами.
TLRG-230 разработана турецкой компанией Roketsan, ее дальность полета составляет 70 км, а система наведения работает по лазерному лучу.
— Это высокоточный реактивный снаряд, который использует как инерционную навигационную систему (ИНС), лазерную головку самонаведения, так и GPS. Благодаря этой комбинации отклонение ракеты от цели может составлять до 10 м. С учетом эффективного радиуса взрыва 55 м отклонение умеренно незначительное, — пишет в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Коваленко добавляет, что у ракет TRLG-230 есть интересная функция как для реактивного снаряда — они могут поражать движущиеся цели.
— Боевая часть может быть снаряжена не только взрывчатым веществом, но и представлять собой осколочно-фугасную БЧ, или ориентированную на поражающие элементы, — добавляет эксперт.
Еще в августе 2020 года проходили испытания ракеты, тогда ее запускали с мобильной пусковой установки на суше. Ракета успешно поразила цель, расположенную на воде.
Для наведения TLRG-230 можно использовать беспилотник или наземную станцию подсветки. Главным отличием TLRG-230 от других ракет является наличие целеуказания по лазерному лучу.
Как отмечают разработчики, ракета TR LG-230 обеспечивает точную и эффективную огневую мощь на высокоприоритетных объектах в пределах 20-70 км.
TRLG-230 предназначены для ликвидации наземных подвижных и неподвижных целей. В конце траектории полета применяется полуактивное самонаведение ракет на цели по отраженным от них излучениям.
Потенциальными целями ракет могут быть:
- Артиллерия и системы ПВО.
- Радиолокационные станции.
- Логистические объекты.
К главным особенностям TLRG-230 стоит отнести:
- Проверена в бою.
- Подготовка к запуску осуществляется за считанные минуты.
- Способна точно определить цель.
- Низкие побочные убытки.
- Способна к высокоточному удару.
- Ракету легко транспортировать и хранить.
- Способна поражать приоритетные цели.
Технические характеристики
- Калибр — 230 мм
- Вес — 210 кг
- Вес боевой части — 42 кг
- Эффективный радиус боевой части — до 55 м
- Диапазон поражения – 20-70 км
- Тип взрывного предохранителя — точечная детонация и близость (необязательно)
- Руководство — GPS, помощь INS, лазерный искатель
Фото: Roketsan