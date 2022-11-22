Ноябрь, 22 в 17:10

Украинская армия получила на вооружение высокоточные ракеты TRLG-230. Об этом сообщают аналитики Oryx, которые следят за поставками вооружения для ВСУ от партнеров.

По данным аналитиков, Турция еще летом передала Украине партию ракет TLRG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.

Что известно о турецких ракетах TLRG-230, а также об их технических характеристиках, узнавали Факты ICTV.

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Ракета TLRG-230: что известно и особенности

Это ракета класса земля-земля. Запуск происходит с артиллерийской системы ROKETSAN MCL (Multi-Caliber Launcher) или других платформ с совместимыми интерфейсами.

TLRG-230 разработана турецкой компанией Roketsan, ее дальность полета составляет 70 км, а система наведения работает по лазерному лучу.

— Это высокоточный реактивный снаряд, который использует как инерционную навигационную систему (ИНС), лазерную головку самонаведения, так и GPS. Благодаря этой комбинации отклонение ракеты от цели может составлять до 10 м. С учетом эффективного радиуса взрыва 55 м отклонение умеренно незначительное, — пишет в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Коваленко добавляет, что у ракет TRLG-230 есть интересная функция как для реактивного снаряда — они могут поражать движущиеся цели.

— Боевая часть может быть снаряжена не только взрывчатым веществом, но и представлять собой осколочно-фугасную БЧ, или ориентированную на поражающие элементы, — добавляет эксперт.

Еще в августе 2020 года проходили испытания ракеты, тогда ее запускали с мобильной пусковой установки на суше. Ракета успешно поразила цель, расположенную на воде.

Для наведения TLRG-230 можно использовать беспилотник или наземную станцию подсветки. Главным отличием TLRG-230 от других ракет является наличие целеуказания по лазерному лучу.

Как отмечают разработчики, ракета TR LG-230 обеспечивает точную и эффективную огневую мощь на высокоприоритетных объектах в пределах 20-70 км.

TRLG-230 предназначены для ликвидации наземных подвижных и неподвижных целей. В конце траектории полета применяется полуактивное самонаведение ракет на цели по отраженным от них излучениям.

Потенциальными целями ракет могут быть:

Артиллерия и системы ПВО.

Радиолокационные станции.

Логистические объекты.

К главным особенностям TLRG-230 стоит отнести:

Проверена в бою.

Подготовка к запуску осуществляется за считанные минуты.

Способна точно определить цель.

Низкие побочные убытки.

Способна к высокоточному удару.

Ракету легко транспортировать и хранить.

Способна поражать приоритетные цели.

Технические характеристики

Калибр — 230 мм

Вес — 210 кг

Вес боевой части — 42 кг

Эффективный радиус боевой части — до 55 м

Диапазон поражения – 20-70 км

Тип взрывного предохранителя — точечная детонация и близость (необязательно)

Руководство — GPS, помощь INS, лазерный искатель

Фото: Roketsan