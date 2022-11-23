Ноябрь, 23 в 14:54

Великобритания предоставит Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз ВСУ получат британские вертолеты Sea King.

Британия впервые передает три вертолета Sea King, один из которых уже прибыл в Украину. Что известно о британских вертолетах Sea King и об их технических характеристиках, читайте в нашем материале.

Sea King в Украине: что известно

Детали поставки нового пакета помощи рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в Осло. Об этом сообщает издание BBC News.

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Уоллес также рассказал, что за последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Британии и учились управлять и обслуживать эти вертолеты.

По словам Уоллеса, Sea King помогут украинским военным выполнять поисковые и спасательные миссии.

Также Бен Уоллес сообщил, что Великобритания предоставит Украине дополнительно 10 тыс. артиллерийских снарядов. По словам министра, такая помощь позволит обезопасить недавно освобожденные территории.

Пока неизвестно, какого именно типа вертолеты переданы Украине. Ранее Sea King использовались в Королевских ВС и Королевском ВМФ. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.

В Королевском флоте находились борта, изготовленные компанией Westland Helicopters. Поэтому вероятно, в Украину направили вертолеты Westland WS-61 Sea King.

Westland WS-61 Sea King: что это за вертолет

Это британская лицензированная версия американского Sikorsky S-61, построенная компанией Westland Helicopters.

Sikorsky S-61 Sea King — это американский вертолет-охотник за субмаринами, спроектированный и построенный Sikorsky Aircraft. Выдающимся в конструкции было то, что это первый в мире вертолет-амфибия и один из первых винтокрылых охотников за субмаринами с турбированными двигателями.

Компания Westland Helicopters имела лицензионное соглашение с Sikorsky Aircraft, позволяющее ей строить вертолеты Sikorsky. Впрочем, после первого полета Sea King в 1969 году Westland приступила к независимому развитию своего вертолета, интегрируя значительную часть компонентов от британских поставщиков.

Westland Sea King значительно отличается от американской версии. Прежде всего, двигателями Rolls-Royce Gnome, британскими системами противолодочной обороны и полностью компьютеризированной системой управления полетом.

Несмотря на то, что эти два вертолета очень похожи по внешнему виду, британский Sea King имеет совсем другие характеристики, чем Sikorsky.

Westland WS-61 Sea King является гораздо более автономным, может работать в одиночку, координироваться с другими самолетами или надводными судами. Кроме того, вертолет имеет поисковый радар.

Sea King был в первую очередь предназначен для выполнения противолодочных боевых задач (ASW). А транспортная версия Sea King, известная как Commando, была разработана Westland для обслуживания в качестве транспортного средства войск.

Самолет Westland Sea King адаптирован для многочисленных ролей и имеет немало модификаций. Например, специальная поисково-спасательная версия HAR3 была разработана для поисково-спасательных сил Королевских ВВС.

Этот вариант Sea King был введен в эксплуатацию в 1978 году, чтобы заменить Westland Whirlwind HAR.10. Sea King HAR3A имели обновленные системы, включая цифровую навигационную систему и более современную авионику.

Технические характеристики