Ноябрь, 23 в 21:33

Украинская энергетическая система возобновит работу “максимум завтра”.

Об этом изданию Forbes Украина рассказал топ-менеджер крупной энергетической компании на условиях анонимности.

В Офисе президента Украины также заявили, что энергетическую систему уже поднимают, хотя есть технические нюансы.

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Сегодня, 23 ноября, российская армия произвела очередной массированный ракетный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Оккупанты выпустили более 70 ракет — 51 наши силы ПВО сбили. Есть попадание в объекты инфраструктуры в Киеве, Львове, Виннице, Кривом Роге.

Ракетный обстрел привел к временному обесточиванию всех украинских АЭС, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Большинство потребителей остались без света. В населенных пунктах исчезло водо- и теплоснабжение.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко сообщил, что в настоящее время по всей стране открыли более 800 пунктов несокрушимости, где можно согреться и подпитать мобильные телефоны. Специалисты Укрэнерго работают над возобновлением электроснабжения во всех регионах. Предварительно утром города начнут постепенно получать электроэнергию.