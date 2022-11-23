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Факты / Україна / Общество

Бывший моссадовец Десятник рассказал, как воюет вместе с депутатом из Днепра Русланом Красновым

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Бывший моссадовец Десятник рассказал, как воюет вместе с депутатом из Днепра Русланом Красновым

Несокрушимый характер украинских военных не дает оккупантам ни единого шанса на продвижение в Бахмутском направлении. Даже несмотря на нашествие, с помощью которого враг хочет захватить Бахмут.

Об этом в эфире ТРК Киев заявил подполковник ГУР, а в прошлом командир одного из подразделений спецназа Моссад Денис Десятник.

— Тут стоят такие ребята, которые готовы стоять насмерть и не пустить врага. Буквально недавно познакомился с парнем одним. Он из Сил специальных операций — Руслан Краснов. Молодой парень, но меня очень удивил. Готов драться и бьется до конца, — сказал Десятник.

Подтверждением слов Десятника является снимок в Instagram, на котором он с собратьями находится в Бахмуте. На фото есть и Краснов.

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Денис Десятник та Руслан Краснов

Сегодня они вместе защищают и город, и местных жителей, которые остались несмотря на постоянные обстрелы артиллерии. По словам Десятника, это преимущественно пожилые люди.

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