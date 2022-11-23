Школы и садики Киева продолжат работать 24 ноября — Кличко
Школы и сады Киева будут работать в четверг, 24 ноября.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
По его словам, школы будут работать в смешанном формате как офлайн, так и дистанционно. Садики будут работать в очном режиме.
Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение, или оставить дома.
Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы.
Мэр Киева Виталий Кличко еще раз просит жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Глава города напомнил, что после сегодняшней российской атаки 80% потребителей столицы без электро- и водоснабжения.