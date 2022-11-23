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Школы и садики Киева продолжат работать 24 ноября — Кличко

Марта Бондаренко, редактор ленты
Школы и садики Киева продолжат работать 24 ноября — Кличко
Фото: Depositphotos

Школы и сады Киева будут работать в четверг, 24 ноября.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

По его словам, школы будут работать в смешанном формате как офлайн, так и дистанционно. Садики будут работать в очном режиме.

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Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение, или оставить дома.

Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена ​​до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы.

Мэр Киева Виталий Кличко еще раз просит жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Источник: КГГА
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