Ноябрь, 23 в 20:58

Школы и сады Киева будут работать в четверг, 24 ноября.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

По его словам, школы будут работать в смешанном формате как офлайн, так и дистанционно. Садики будут работать в очном режиме.

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Родители будут самостоятельно принимать решение о том, вести ребенка в учебное заведение, или оставить дома.

Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена ​​до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы.

Мэр Киева Виталий Кличко еще раз просит жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Глава города напомнил, что после сегодняшней российской атаки 80% потребителей столицы без электро- и водоснабжения.