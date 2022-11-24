Ноябрь, 23 в 23:25

В обесточенных районах Киева о воздушной тревоге будут извещать с помощью громкоговорителей патрульных и спасателей.

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской военной администрации (КМВА).

В КМВА отмечают, что не стоит игнорировать такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге нужно немедленно идти в укрытия.

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— Тех, кто имеет доступ к сети интернет и в домах, где обеспечено электроснабжение, просим и дальше ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей, — отметили в городской администрации.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сейчас столица заживлена, продолжается подключение критической инфраструктуры. Далее – потребители.