Ноябрь, 23 в 20:32

В Офисе президента рассказали, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения в регионах, а спасатели развернули уже более 800 пунктов несокрушимости.

Об этом сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.

По его словам, прошло оперативное совещание с руководителями областей и городов, представителями ГСЧС, Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка, где обсуждали самый главный вопрос – работа по возобновлению электроснабжения.

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Кроме того, обсудили оперативное развертывание пунктов несокрушимости — места, где можно согреться, подзарядить телефоны и т.д.

— На данный момент спасатели развернули уже более 800 пунктов несокрушимости. Буквально в ближайшие часы заработают дополнительные стационарные пункты несокрушимости, — подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением электроснабжения во всех регионах, однако темпы разные — где-то нужно больше времени.

– Мы надеемся, что уже утром города начнут постепенно получать электроэнергию, – заметил замглавы ОПУ.

По словам Кирилла Тимошенко, необходимо обеспечить питанием водоканалы, ТКЭ, больницы и т.д. Ситуация в стране сложная, но контролируемая.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что сегодня до конца суток у жителей столицы будет свет и вода.