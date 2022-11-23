Ноябрь, 23 в 16:23

В результате ракетных вражеских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры, во всех регионах Украины происходят аварийные отключения.

Обновлено 23 ноября.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по электроподстанции во Львовской области было совершено два ракетных удара.

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Сейчас Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

Обновлено 16 ноября.

На Львовщине внедрен график почасовых отключений. Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Почасовые отключения света помогут обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Во Львовоблэнерго отметили, что такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

В график почасовых отключений электроэнергии вошло 75% клиентов Львовоблэнерго. Всех потребителей поделили на три группы (по 25% в каждой).

Для каждой группы указано день и ориентировочное время выключения. Посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в специальных таблицах:

Или вы можете воспользоваться специальным сервисом. Необходимо лишь указать название улицы и номер дома, и система автоматически покажет, к какой группе вас отнесено.