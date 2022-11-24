Кофейни, магазины, коворкинги и АЗС Киева, которые работают при отключении света — список
После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, исчез свет, вода и связь.
Факты ICTV собрали списки коворкингов, кофеен, аптек, магазинов и АЗС Киева, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.
Коворкинги
Украинцам, которые работают онлайн, просто необходим стабильный интернет и комфортное рабочее место. Коворкинг — идеальная альтернатива домашнему кабинету, где можно не только поработать, но и выпить вкусного кофе и перекусить.
Во время отключения света в Киеве работают:
- Коворкинг-центр LibTech — адрес: ул. Антоновича, 180, 15 этаж; график работы: 09:00-17:00;
- Creative Quarter Magnett — адрес: ул. Большая Васильковская, 137; работают 24/7;
- LIFT99 Kyiv Hub — адрес: ул. Владимирская, 101; график 24/7;
- Chicago Coworking — адрес: ул. Антоновича, 40; график: Пн-Вс: 8: 00-23: 00;
- Creative Quarter Gulliver — адрес: пл. Спортивная, 1а; график 24/7;
- Octo tower — адрес: ул. Мечникова 5; график работы: Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30;
- Creative State of Arsenal — адрес: вул. Князей Острожских 8, корпус 7; график работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;
- Освитория Хаб — адрес: ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); график работы: Пн-Сб: 09:00-20:00;
- Generator (GNRTR) Coworking — адрес: ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00;
- Mafia — адрес: ул. Крещатик, 6; график работы: 11:00-22:00;
- Peremoga — адрес: ул. Ярославов Вал, 15; график работы: 08:00 — 20: 00;
- Bazis Coworking — адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 12; график работы: 24/7.
Кафе и рестораны
Если дома выключили свет, вы можете прогуляться в кафе, выпить вкусного кофе и полакомиться вкусностями.
Во время отключения электроэнергии в Киеве работают:
- BREW cafe — ул. Саксаганского, 53/80
- 45 restaurant — ул, Хмельницкого, 45Б
- G.Forte — ул. Богдана Хмельницкого, 19-21
- Simona Ristorante — ул. Сечевых Стрельцов, 11
- Vero Vero — ул. Ильинская, 18
- Cat Coffee And Tea — ул. Межигорская, 55/20
- Osteria Pantagruel — ул. Лысенко, 1
- Ресторан Корчма Тарас Бульба — ул. Пушкинская 2-4/7
- Dogs&Burgers — ул. Хрещатик, 27
- Brewtiful Bar — ул. Лютеранская, 6
- Mocco Boutique Restaurant — ул. Крещатик, 15/4
- Последняя Баррикада — Майдан Независимости, 1
- Rockfellow210 — пер. Михайловский, 10/2
- Pesto cafe — г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus
- TeaHouse — вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)
Стоит отметить, что это лишь краткий перечень всех заведений, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.
Полный перечень вы можете посмотреть на интерактивной карте Лун.
Здоровье
- Аптека №22 Лекфарм 36.6 — ул. Николая Амосова, 4
- Стоматология PROZHEIKO dental studio — бульвар Дружбы Народов, 6-Б
- Стоматология Нардент — проспект Науки, 16
- Аптека №29 Лекфарм 36.6 — ул. Володи Дубинина 12/12
- Аптека №1 Лекфарм 36.6 — ул. Антонова, 43
- ООО Клиника алоэ Плюс — ул. Пожарского, 2
- Аптека №32 Лекфарм 36.6 — ул. Гната Хоткевича, 10
- Аптека №7 Лекфарм 36.6 — пр-т Маяковского, 26
- Медицинский центр Мать и ребенок — ул. Макеевская, 8
- Медицинский центр Берсенева — ул. Бульварно-Кудрявская, 10-б
Продуктовые магазины
- NOVUS — ул. Василия Липковского, 45
- NOVUS — пр. Валерия Лобановского, 4д
- OKWINE — ул. Бульварно-Кудрявская, 21
- Сильпо — вул. Багговутовская ул. 17-20
- Фора — ул. Шолуденко 16
- Сильпо — Ярославская ул, 56а
- Галя балованная — ул. Сечевых Стрельцов, 53
- Магазин КОЛО — ул. Глыбочицкая, 13
- NOVUS — Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2
- Фора — ул. Лютеранская, 3
- Фора — просп. Гагарина Юрия, 2/35
- Продукты TAK SHO — ул. Воскресенская, 18а
- Полуфабрикаты by Dinner’s — ул. Евгения Сверстюка, 19
- Ашан Черниговская — ул. Гната Хоткевича, 1б
- NOVUS — пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал)
Полный перечень всех магазинов смотрите в интерактивной карте.
АЗС
Даже когда в Киеве выключают электроэнергию, в городе продолжают работать различные автозаправочные станции.
KLO:
- вул. Василенко, 3
- ул. Гетьмана 27д
- ул. Преображенская, 1-А
- пр-т Бандеры, 29-А
- пр-т Шухевича, 11
- ул. Камышинская, 4а
- вул. Чорновола, 54
ОККО:
- пр-т. Победы, 59
- вул. Святошинська, 34-Б
- пр- т. Леся Курбаса, 2-Ж
- Надднепрянское шоссе, 10
- ул. Нижний Вал, 3
- ул. Пражская, 18-В
- ул. Юрия Ильенко, 48-а
WOG:
- ул. Севастопольская площадь, 5
- ул. Заводская, 72
- ул. Электриков, 32а
- пр-т. Науки, 49
- ул. Семьи Сосниных, 17-А
- пр-т. Академика Глушкова, 8в
- пр-т. Победы, 11 Б
UPG:
- пр-т. Правды, 47
- Дарницкий р — н, ул. Уютная, 3
- ул. канальная, 7
Socar:
- ул. Протасов Яр, 15
- пр-т С. Бандеры, 36
- пр-т Броварской, 53А
- ул. Богатырская, 1-Е
- ул. Сортировочная, 24