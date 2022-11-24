Ноябрь, 24 в 18:13

После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, исчез свет, вода и связь.

Факты ICTV собрали списки коворкингов, кофеен, аптек, магазинов и АЗС Киева, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

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Коворкинги

Украинцам, которые работают онлайн, просто необходим стабильный интернет и комфортное рабочее место. Коворкинг — идеальная альтернатива домашнему кабинету, где можно не только поработать, но и выпить вкусного кофе и перекусить.

Во время отключения света в Киеве работают:

Коворкинг-центр LibTech — адрес: ул. Антоновича, 180, 15 этаж; график работы : 09:00-17:00;

ул. Антоновича, 180, 15 этаж; : 09:00-17:00; Creative Quarter Magnett — адрес: ул. Большая Васильковская, 137; работают 24/7;

ул. Большая Васильковская, 137; 24/7; LIFT99 Kyiv Hub — адрес : ул. Владимирская, 101; график 24/7;

: ул. Владимирская, 101; 24/7; Chicago Coworking — адрес: ул. Антоновича, 40; график : Пн-Вс: 8: 00-23: 00;

ул. Антоновича, 40; : Пн-Вс: 8: 00-23: 00; Creative Quarter Gulliver — адрес: пл. Спортивная, 1а; график 24/7;

пл. Спортивная, 1а; график 24/7; Octo tower — адрес: ул. Мечникова 5; график работы: Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30;

ул. Мечникова 5; Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30; Creative State of Arsenal — адрес: вул. Князей Острожских 8, корпус 7; график работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;

вул. Князей Острожских 8, корпус 7; Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00; Освитория Хаб — адрес: ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); график работы: Пн-Сб: 09:00-20:00;

ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); Пн-Сб: 09:00-20:00; Generator (GNRTR) Coworking — адрес: ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00;

ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00; Mafia — адрес: ул. Крещатик, 6; график работы: 11:00-22:00;

ул. Крещатик, 6; 11:00-22:00; Peremoga — адрес: ул. Ярославов Вал, 15; график работы: 08:00 — 20: 00;

ул. Ярославов Вал, 15; 08:00 — 20: 00; Bazis Coworking — адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 12; график работы: 24/7.

Кафе и рестораны

Если дома выключили свет, вы можете прогуляться в кафе, выпить вкусного кофе и полакомиться вкусностями.

Во время отключения электроэнергии в Киеве работают:

BREW cafe — ул. Саксаганского, 53/80

— ул. Саксаганского, 53/80 45 restaurant — ул, Хмельницкого, 45Б

— ул, Хмельницкого, 45Б G.Forte — ул. Богдана Хмельницкого, 19-21

— ул. Богдана Хмельницкого, 19-21 Simona Ristorante — ул. Сечевых Стрельцов, 11

— ул. Сечевых Стрельцов, 11 Vero Vero — ул. Ильинская, 18

— ул. Ильинская, 18 Cat Coffee And Tea — ул. Межигорская, 55/20

— ул. Межигорская, 55/20 Osteria Pantagruel — ул. Лысенко, 1

— ул. Лысенко, 1 Ресторан Корчма Тарас Бульба — ул. Пушкинская 2-4/7

— ул. Пушкинская 2-4/7 Dogs&Burgers — ул. Хрещатик, 27

— ул. Хрещатик, 27 Brewtiful Bar — ул. Лютеранская, 6

— ул. Лютеранская, 6 Mocco Boutique Restaurant — ул. Крещатик, 15/4

— ул. Крещатик, 15/4 Последняя Баррикада — Майдан Независимости, 1

— Майдан Независимости, 1 Rockfellow210 — пер. Михайловский, 10/2

— пер. Михайловский, 10/2 Pesto cafe — г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus

— г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus TeaHouse — вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)

Стоит отметить, что это лишь краткий перечень всех заведений, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

Полный перечень вы можете посмотреть на интерактивной карте Лун.

Здоровье

Аптека №22 Лекфарм 36.6 — ул. Николая Амосова, 4

— ул. Николая Амосова, 4 Стоматология PROZHEIKO dental studio — бульвар Дружбы Народов, 6-Б

— бульвар Дружбы Народов, 6-Б Стоматология Нардент — проспект Науки, 16

— проспект Науки, 16 Аптека №29 Лекфарм 36.6 — ул. Володи Дубинина 12/12

— ул. Володи Дубинина 12/12 Аптека №1 Лекфарм 36.6 — ул. Антонова, 43

— ул. Антонова, 43 ООО Клиника алоэ Плюс — ул. Пожарского, 2

— ул. Пожарского, 2 Аптека №32 Лекфарм 36.6 — ул. Гната Хоткевича, 10

— ул. Гната Хоткевича, 10 Аптека №7 Лекфарм 36.6 — пр-т Маяковского, 26

— пр-т Маяковского, 26 Медицинский центр Мать и ребенок — ул. Макеевская, 8

— ул. Макеевская, 8 Медицинский центр Берсенева — ул. Бульварно-Кудрявская, 10-б

Продуктовые магазины

NOVUS — ул. Василия Липковского, 45

— ул. Василия Липковского, 45 NOVUS — пр. Валерия Лобановского, 4д

— пр. Валерия Лобановского, 4д OKWINE — ул. Бульварно-Кудрявская, 21

— ул. Бульварно-Кудрявская, 21 Сильпо — вул. Багговутовская ул. 17-20

— вул. Багговутовская ул. 17-20 Фора — ул. Шолуденко 16

— ул. Шолуденко 16 Сильпо — Ярославская ул, 56а

— Ярославская ул, 56а Галя балованная — ул. Сечевых Стрельцов, 53

— ул. Сечевых Стрельцов, 53 Магазин КОЛО — ул. Глыбочицкая, 13

— ул. Глыбочицкая, 13 NOVUS — Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2

— Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2 Фора — ул. Лютеранская, 3

— ул. Лютеранская, 3 Фора — просп. Гагарина Юрия, 2/35

— просп. Гагарина Юрия, 2/35 Продукты TAK SHO — ул. Воскресенская, 18а

— ул. Воскресенская, 18а Полуфабрикаты by Dinner’s — ул. Евгения Сверстюка, 19

— ул. Евгения Сверстюка, 19 Ашан Черниговская — ул. Гната Хоткевича, 1б

— ул. Гната Хоткевича, 1б NOVUS — пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал)

Полный перечень всех магазинов смотрите в интерактивной карте.

АЗС

Даже когда в Киеве выключают электроэнергию, в городе продолжают работать различные автозаправочные станции.

KLO:

вул. Василенко, 3

ул. Гетьмана 27д

ул. Преображенская, 1-А

пр-т Бандеры, 29-А

пр-т Шухевича, 11

ул. Камышинская, 4а

вул. Чорновола, 54

ОККО:

пр-т. Победы, 59

вул. Святошинська, 34-Б

пр- т. Леся Курбаса, 2-Ж

Надднепрянское шоссе, 10

ул. Нижний Вал, 3

ул. Пражская, 18-В

ул. Юрия Ильенко, 48-а

WOG:

ул. Севастопольская площадь, 5

ул. Заводская, 72

ул. Электриков, 32а

пр-т. Науки, 49

ул. Семьи Сосниных, 17-А

пр-т. Академика Глушкова, 8в

пр-т. Победы, 11 Б

UPG:

пр-т. Правды, 47

Дарницкий р — н, ул. Уютная, 3

ул. канальная, 7

Socar: