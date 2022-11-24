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Факты / Україна / Общество

Кофейни, магазины, коворкинги и АЗС Киева, которые работают при отключении света — список

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Київ вночі
Фото: Unsplash

После массированной вражеской атаки на энергетические объекты Украины, 23 ноября, украинцы почувствовали, что такое тотальный блэкаут.

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, исчез свет, вода и связь.

Факты ICTV собрали списки коворкингов, кофеен, аптек, магазинов и АЗС Киева, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

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Коворкинги

Украинцам, которые работают онлайн, просто необходим стабильный интернет и комфортное рабочее место. Коворкинг — идеальная альтернатива домашнему кабинету, где можно не только поработать, но и выпить вкусного кофе и перекусить.

Во время отключения света в Киеве работают: 

  • Коворкинг-центр LibTech — адрес: ул. Антоновича, 180, 15 этаж; график работы: 09:00-17:00;
  • Creative Quarter Magnett — адрес: ул. Большая Васильковская, 137; работают 24/7;
  • LIFT99 Kyiv Hub — адрес: ул. Владимирская, 101; график 24/7;
  • Chicago Coworking — адрес: ул. Антоновича, 40; график: Пн-Вс: 8: 00-23: 00;
  • Creative Quarter Gulliver — адрес: пл. Спортивная, 1а; график 24/7;
  • Octo tower — адрес: ул. Мечникова 5; график работы: Пн-пт 9:00-20:30, вс 10:00-20:30;
  • Creative State of Arsenal — адрес: вул. Князей Острожских 8, корпус 7; график работы: Пн-Пт: 9:00-20:00, Сб: 10:00-17:00;
  • Освитория Хаб — адрес: ул. Князей Острожских, 2 (кол. Московская); график работы: Пн-Сб: 09:00-20:00;
  • Generator (GNRTR) Coworking — адрес: ул. Грушевского, 3; график работы: Пн-Вс: 9: 00-21: 00;
  • Mafia — адрес: ул. Крещатик, 6; график работы: 11:00-22:00;
  • Peremoga — адрес: ул. Ярославов Вал, 15; график работы: 08:00 — 20: 00;
  • Bazis Coworking — адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 12; график работы: 24/7.

Кафе и рестораны

Если дома выключили свет, вы можете прогуляться в кафе, выпить вкусного кофе и полакомиться вкусностями.

Во время отключения электроэнергии в Киеве работают:

  • BREW cafe — ул. Саксаганского, 53/80
  • 45 restaurant — ул, Хмельницкого, 45Б
  • G.Forte — ул. Богдана Хмельницкого, 19-21
  • Simona Ristorante — ул. Сечевых Стрельцов, 11
  • Vero Vero — ул. Ильинская, 18
  • Cat Coffee And Tea — ул. Межигорская, 55/20
  • Osteria Pantagruel — ул. Лысенко, 1
  • Ресторан Корчма Тарас Бульба — ул. Пушкинская 2-4/7
  • Dogs&Burgers — ул. Хрещатик, 27
  • Brewtiful Bar — ул. Лютеранская, 6
  • Mocco Boutique Restaurant — ул. Крещатик, 15/4
  • Последняя Баррикада — Майдан Независимости, 1
  • Rockfellow210 — пер. Михайловский, 10/2
  • Pesto cafe — г. Майдан Незалежности, ТЦ Globus
  • TeaHouse — вул. Хрещатик, 38 (ЦУМ)

Стоит отметить, что это лишь краткий перечень всех заведений, которые работают во время отключения света или имеют генераторы.

Полный перечень вы можете посмотреть на интерактивной карте Лун.

Здоровье

  • Аптека №22 Лекфарм 36.6 — ул. Николая Амосова, 4
  • Стоматология PROZHEIKO dental studio — бульвар Дружбы Народов, 6-Б
  • Стоматология Нардент — проспект Науки, 16
  • Аптека №29 Лекфарм 36.6 — ул. Володи Дубинина 12/12
  • Аптека №1 Лекфарм 36.6 — ул. Антонова, 43
  • ООО Клиника алоэ Плюс — ул. Пожарского, 2
  • Аптека №32 Лекфарм 36.6 — ул. Гната Хоткевича, 10
  • Аптека №7 Лекфарм 36.6 — пр-т Маяковского, 26
  • Медицинский центр Мать и ребенок — ул. Макеевская, 8
  • Медицинский центр Берсенева — ул. Бульварно-Кудрявская, 10-б

Продуктовые магазины

  • NOVUS — ул. Василия Липковского, 45
  • NOVUS — пр. Валерия Лобановского, 4д
  • OKWINE — ул. Бульварно-Кудрявская, 21
  • Сильпо — вул. Багговутовская ул. 17-20
  • Фора — ул. Шолуденко 16
  • Сильпо — Ярославская ул, 56а
  • Галя балованная — ул. Сечевых Стрельцов, 53
  • Магазин КОЛО — ул. Глыбочицкая, 13
  • NOVUS — Майдан Независимости, 1, ТЦ Глобус 2
  • Фора — ул. Лютеранская, 3
  • Фора — просп. Гагарина Юрия, 2/35
  • Продукты TAK SHO — ул. Воскресенская, 18а
  • Полуфабрикаты by Dinner’s — ул. Евгения Сверстюка, 19
  • Ашан Черниговская — ул. Гната Хоткевича, 1б
  • NOVUS — пл. Славы, 1 (ТЦ Арсенал)

Полный перечень всех магазинов смотрите в интерактивной карте.

АЗС

Даже когда в Киеве выключают электроэнергию, в городе продолжают работать различные автозаправочные станции.

KLO:

  • вул. Василенко, 3
  • ул. Гетьмана 27д
  • ул. Преображенская, 1-А
  • пр-т Бандеры, 29-А
  • пр-т Шухевича, 11
  • ул. Камышинская, 4а
  • вул. Чорновола, 54

ОККО:

  • пр-т. Победы, 59
  • вул. Святошинська, 34-Б
  • пр- т. Леся Курбаса, 2-Ж
  • Надднепрянское шоссе, 10
  • ул. Нижний Вал, 3
  • ул. Пражская, 18-В
  • ул. Юрия Ильенко, 48-а

WOG:

  • ул. Севастопольская площадь, 5
  • ул. Заводская, 72
  • ул. Электриков, 32а
  • пр-т. Науки, 49
  • ул. Семьи Сосниных, 17-А
  • пр-т. Академика Глушкова, 8в
  • пр-т. Победы, 11 Б

UPG:

  • пр-т. Правды, 47
  • Дарницкий р — н, ул. Уютная, 3
  • ул. канальная, 7

Socar:

  • ул. Протасов Яр, 15
  • пр-т С. Бандеры, 36
  • пр-т Броварской, 53А
  • ул. Богатырская, 1-Е
  • ул. Сортировочная, 24
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