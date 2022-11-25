Ноябрь, 24 в 23:49

О полномасштабной эвакуации жителей Киева речь не идет. Однако не исключен вариант, что часть людей могут вывезти из столицы в пригород.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Киева Виталий Кличко.

Речь идет о некоторых категориях населения: например, о детских домах.

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– У россиян, у этих террористов ключевая цель – чтобы мы взяли свои чемоданы и куда-то поехали на Запад, покинули им страну… Мы им не нужны, им нужна территория. Такого они не дождутся. Ни о какой эвакуации сейчас речь не идет, но мы рассматриваем возможность того, что часть людей может временно переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Мы этого не исключаем. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем, – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что по состоянию на данный момент о перемещении граждан речь не идет. Однако власть должна готовиться к разным сценариям развития событий.

Кличко призвал киевлян запастись теплой одеждой, а также сделать запасы технической и питьевой воды.

Мэр посоветовал гражданам, имеющим дом в пригороде или друзей с домом, где есть автономное отопление, водо- и энергоснабжение, пожить временно там.

– Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть, — заявил Кличко.

Недавно Виталий Кличко заявлял, что эта зима может оказаться наихудшей для Киева со времен Второй мировой войны. А потому, возможно, придется эвакуировать часть города.

По состоянию на вечер 24 ноября около 60% Киева оставались без электроснабжения. В то же время во всех районах столицы удалось восстановить водоснабжение, однако у некоторых потребителей может наблюдаться пониженное давление в системе.