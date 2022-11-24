Ноябрь, 24 в 14:36

На вокзалах и станциях Укрзализныци пункты несокрушимости в процессе развертывания.

Какая ситуация на железнодорожном вокзале в Киеве рассказал руководитель пассажирских коммуникаций Укрзализныци Александр Шевченко.

— На данный момент вокзалы Укрзализныци работают как укрытие и как места для обогрева. Сейчас это места стабильности и несокрушимости. Ведь на самых больших станциях и вокзалах развернуты пункты обогрева и пункты кормления. Наши партнеры поставляют сейчас сэндвичи и горячие супы. Так же есть медпункты и детские зоны.

Он рассказал, что в Киеве на вокзале находились одновременно до 1 тыс. человек в двух залах одновременно.

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— Все пассажиры, рейсы которых задерживаются, мы приводим сюда: обогреваем и угощаем чаем и только потом предлагаем, какие у них могут быть пересадки.

Также Шевченко добавил, что будет создана комната для новорожденных, где ребенок сможет поспать и ему можно будет поменять подгузники.

На станциях УЗ есть связь, пункты подзарядки телефонов, где люди практически круглосуточно подзаряжают свои гаджеты.

Параллельно энергопитанию есть буржуйки, изготовленные Укрзализныцей. Они дают тепло и возможность подогреть пищу. Уголь, дрова и буржуйки УЗ заготовили еще с лета.

На сегодня в среднем задерживаются 70 поездов. Главная причина – отсутствие электроэнергии, пока заменяют электротяговики другими тепловозами, это занимает время.