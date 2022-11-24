Ноябрь, 24 в 12:10

Несмотря на полномасштабную войну в Украине граждане продолжали получить субсидии в 2022 году.

Сфера субсидий постепенно приспосабливается к условиям войны, поэтому поэтапно вводятся новые изменения, функции, порядок оформления и выплат субсидий.

Как будут выплачиваться субсидии в 2023 году и какие изменения ждут украинцев — далее в материале Фактов ICTV.

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Назначение и выплата субсидий 2023

В 2023 году назначением и выплатами субсидий будет заниматься Пенсионный фонд Украины. Такие изменения начали действовать еще с 1 октября 2022 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №104. Такое решение приняли, чтобы выплачивать льготы гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны.

Согласно постановлению, до 1 декабря будет действовать переходный период, в течение которого органы социальной защиты населения будут начислять субсидии и льготы. После переходного периода все функции перейдут в органы ПФУ.

В течение этого времени для украинцев, которые уже получают субсидии, ничего не изменится, поскольку полномочия и выплатные реестры от одной структуры к другой будут передавать поэтапно.

Соответственно, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд будет назначать, начислять, выплачивать субсидии и льготы.

Размер субсидии 2023

Средний размер субсидий в 2023 году составит 1 700-1 800 грн на месяц, сообщили на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в порядке контроля.

— В 2023 году на субсидии выделено 37 млрд грн. Мы убеждены, что этих средств хватит. Соответственно, если мы увидим, что потребность растет, будем перераспределять внутри бюджетных расходов и добавлять средства, — отметила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Жолнович добавила, что расчет субсидии зависит от каждого домохозяйства.

— Субсидии обсчитываются, исходя из дохода за первый, второй квартал, которые предшествуют тому кварталу, когда человек обращается. Это обусловлено налоговой отчетностью, которая сегодня есть в Украине, — добавляет Жолнович.

Субсидии безработным

Лица, получающие пособие по безработице, а также люди, которые потеряли работу в период военного положения, смогут получить субсидию.

Если лицо официально зарегистрировано как безработное, то его среднемесячный совокупный доход по сумме назначенного пособия по безработице за полный месяц учитывается вместо доходов.

— Если человек зарегистрирован в качестве безработного и хотя бы один месяц получала пособие по безработице, учитывается именно эти выплаты как доход, а не прошлые шесть месяцев, — отмечает Жолнович.

Причем, учитывается размер назначенной помощи по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением субсидии, то есть за субсидией можно обратиться через месяц после первой выплаты.

Автоматическое возобновление субсидий

Украинцы, которые получали субсидии в прошлом отопительном сезоне, смогут лишь обновить информацию о себе, если она изменилась.

Если никаких изменений не произошло, субсидию переназначат автоматически на отопительный сезон 2022-2023. Кроме того, все документы и личные дела от органов соцзащиты в Пенсионный фонд также передадут без участия получателей субсидий.

Никаких новых счетов в банках для выплаты субсидий открывать не нужно, поскольку все необходимые данные о получателях ПФУ получает автоматически в электронном виде.

Граждане по-прежнему будут получать выплаты на свой банковский счет или через Укрпочту.