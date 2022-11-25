Ноябрь, 24 в 22:59

После очередной атаки России на энергосистему Украины правоохранители присоединились к помощи гражданам.

В Киеве в круглосуточном режиме работают 10 управлений полиции. Кроме того, зарядить гаджеты, выпить горячего чая и подключиться к интернету можно в территориальных отделениях. Они находятся в каждом районе.

Только в Шевченковское управление минувшей ночью обратились 15 киевлян. Для них была выделена отдельная комната. Правоохранители используют энергогенераторы, поэтому имеют свет круглосуточно.

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Полицейские проанализировали: если блэкаут продлится дольше, придется применять большее помещение, например, актовый зал. В случае воздушной тревоги все граждане смогут спуститься в паркинг соседней многоэтажки.

– На территории города Киева есть 10 управлений полиции, каждое из которых имеет свои территориальные отделы. В каждое структурное подразделение полиции могут обратиться граждане и попросить о помощи. Сейчас мы оборудуем помещение Starlink для того, чтобы предоставлять свободный доступ к интернету гражданам, – рассказал начальник Шевченковского управления полиции Киева Игорь Падюк.

Этой ночью правоохранители втрое увеличили количество пеших и автопатрулей для того, чтобы не имеющие связи киевляне могли обратиться к полицейским за помощью. В случае исчезновения света о начале воздушных тревог в Киеве правоохранители будут сообщать благодаря громкоговорителям на служебных автомобилях. Так что жителей просят прислушиваться и проходить в укрытия.

Если требуется помощь, можно обращаться к полицейским на улице и в управлениях, чтобы согреться и зарядить телефоны по адресам:

Голосеевское управление полиции, улица Голосеевская, 15;

Дарницкое управление полиции, улица Александра Кошица, 3-А;

Деснянское управление полиции, улица Теодора Драйзера, 9-Б;

Днепровское управление полиции, улица Красноткацкая, 2;

Оболонское управление полиции, улица Героев полка Азов, 2-А;

Печерское управление полиции, улица Князей Острожских, 30;

Подольское управление полиции, улица Хорива, 20;

Святошинское управление полиции, проспект Победы, 109;

Соломенское управление полиции, проспект Воздухофлотский, 49;

Шевченковское управление полиции, улица Герцена, 9;

Управление полиции в метрополитене, улица Ярославская, 20.

По состоянию на вечер 24 ноября около 60% Киева оставались без света. В то же время во всех районах столицы удалось восстановить водоснабжение.

В общей сложности электроснабжение в Украине удалось восстановить для 50% потребителей. Однако сроков полного восстановления электричества по стране пока нет.