Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Киеве согреться и зарядить телефоны можно в отделениях полиции: список адресов

Кристина Величанская, Кореспондентка Факти ICTV Юлия Соколова, редактор ленты
Національна поліція
Фото: Depositphotos

После очередной атаки России на энергосистему Украины правоохранители присоединились к помощи гражданам.

В Киеве в круглосуточном режиме работают 10 управлений полиции. Кроме того, зарядить гаджеты, выпить горячего чая и подключиться к интернету можно в территориальных отделениях. Они находятся в каждом районе.

Только в Шевченковское управление минувшей ночью обратились 15 киевлян. Для них была выделена отдельная комната. Правоохранители используют энергогенераторы, поэтому имеют свет круглосуточно.

Сейчас смотрят

Полицейские проанализировали: если блэкаут продлится дольше, придется применять большее помещение, например, актовый зал. В случае воздушной тревоги все граждане смогут спуститься в паркинг соседней многоэтажки.

– На территории города Киева есть 10 управлений полиции, каждое из которых имеет свои территориальные отделы. В каждое структурное подразделение полиции могут обратиться граждане и попросить о помощи. Сейчас мы оборудуем помещение Starlink для того, чтобы предоставлять свободный доступ к интернету гражданам, – рассказал начальник Шевченковского управления полиции Киева Игорь Падюк.

Этой ночью правоохранители втрое увеличили количество пеших и автопатрулей для того, чтобы не имеющие связи киевляне могли обратиться к полицейским за помощью. В случае исчезновения света о начале воздушных тревог в Киеве правоохранители будут сообщать благодаря громкоговорителям на служебных автомобилях. Так что жителей просят прислушиваться и проходить в укрытия.

Если требуется помощь, можно обращаться к полицейским на улице и в управлениях, чтобы согреться и зарядить телефоны по адресам:

  • Голосеевское управление полиции, улица Голосеевская, 15;
  • Дарницкое управление полиции, улица Александра Кошица, 3-А;
  • Деснянское управление полиции, улица Теодора Драйзера, 9-Б;
  • Днепровское управление полиции, улица Красноткацкая, 2;
  • Оболонское управление полиции, улица Героев полка Азов, 2-А;
  • Печерское управление полиции, улица Князей Острожских, 30;
  • Подольское управление полиции, улица Хорива, 20;
  • Святошинское управление полиции, проспект Победы, 109;
  • Соломенское управление полиции, проспект Воздухофлотский, 49;
  • Шевченковское управление полиции, улица Герцена, 9;
  • Управление полиции в метрополитене, улица Ярославская, 20.

По состоянию на вечер 24 ноября около 60% Киева оставались без света. В то же время во всех районах столицы удалось восстановить водоснабжение.

В общей сложности электроснабжение в Украине удалось восстановить для 50% потребителей. Однако сроков полного восстановления электричества по стране пока нет.

Читайте
Кофейни, магазины, коворкинги и АЗС Киева, которые работают при отключении света — список

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка