В победу над Россией верят 90% украинцев – опрос

Ноябрь, 24 в 19:41

Согласно данным опроса по поводу ожиданий украинцев от будущего, 90% респондентов верят в победу.

Об этом во время дискуссии Как изменилось и как меняется украинское общество во время войны сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

По его словам, для 55% украинцев победа – это полное вытеснение оккупантов, как было до 2014 года.

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– Более 20% вообще придерживаются позиции, что победа будет заключаться в инициации радикальных изменений в РФ, или, по крайней мере, смене власти. По сравнению с прошлым годом гораздо больше верящих в то, что в ближайшее время наша страна сможет преодолеть все проблемы и трудности. Если год назад так считали только 18% из них, то сейчас так считают более 40%, – уточнил Мищенко.

Кроме того, еще 40% опрошенных убеждены, что Украина справится с этими трудностями, но в отдаленном будущем.

Источник: Media Center Ukraine