Как работают почтоматы Новой почты во время отключения света
Почтоматы — это автоматические терминалы для получения и отправки посылок. Воспользоваться ими можно в любое удобное время.
Они не имеют ограничений по времени работы и размещены в магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бизнес-центрах. Терминалы устанавливают различные службы доставки. Но чаще всего можно встретить почтоматы от Новой почты.
Работают ли почтоматы от Новой почты во время отключения света — узнавали Факты ICTV.
Как работают почтоматы во время отключения света
Сервис доставки Новая почта устанавливает как домашние почтоматы в подъездах жилых домов, где пользоваться их услугами могут в основном жители, так и уличные почтоматы в различных общественных местах.
Новая почта имеет довольно мощную инфраструктуру по всей Украине: 110 сортировочных терминалов, 9 тыс. отделений и 13 600 почтоматов.
В пресс-службе Новой почты отмечают, что все почтоматы продолжают работать даже при отключении электроэнергии.
— Наша сеть почтоматов может работать автономно и не требует электроэнергии, — отмечают в Новой почте.
Дело в том, что почтоматы в домах работают на специальных батареях. А уличные почтоматы разработаны работать как от аккумуляторов, так и от электросети.
— Поэтому, когда нет света, через все наши поштоматы можно отправлять посылки, сделав дома самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты, так и получать в любое время, — добавляют в компании.
Как воспользоваться почтоматом от Новой почты
В целом все почтоматы работают по одной схеме.
- Чтобы использовать терминал, у вас есть установленное мобильное приложение НП. На него вы получите оповещение о поступлении вашей посылки.
- Далее вам нужно оплатить отправку или получение через мобильное приложение.
- Найдите необходимый вам почтомат и подключите свой телефон к нему через Bluetooth.
- После подсоединения система сама откроет ваш ящик, где ждет посылка.
- После завершения операции обязательно закройте ячейку.