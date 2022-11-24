Ноябрь, 24 в 18:47

Почтоматы — это автоматические терминалы для получения и отправки посылок. Воспользоваться ими можно в любое удобное время.

Они не имеют ограничений по времени работы и размещены в магазинах, супермаркетах, ТРЦ, бизнес-центрах. Терминалы устанавливают различные службы доставки. Но чаще всего можно встретить почтоматы от Новой почты.

Работают ли почтоматы от Новой почты во время отключения света — узнавали Факты ICTV.

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Как работают почтоматы во время отключения света

Сервис доставки Новая почта устанавливает как домашние почтоматы в подъездах жилых домов, где пользоваться их услугами могут в основном жители, так и уличные почтоматы в различных общественных местах.

Новая почта имеет довольно мощную инфраструктуру по всей Украине: 110 сортировочных терминалов, 9 тыс. отделений и 13 600 почтоматов.

В пресс-службе Новой почты отмечают, что все почтоматы продолжают работать даже при отключении электроэнергии.

— Наша сеть почтоматов может работать автономно и не требует электроэнергии, — отмечают в Новой почте.

Дело в том, что почтоматы в домах работают на специальных батареях. А уличные почтоматы разработаны работать как от аккумуляторов, так и от электросети.

— Поэтому, когда нет света, через все наши поштоматы можно отправлять посылки, сделав дома самостоятельно накладную в мобильном приложении Новой почты, так и получать в любое время, — добавляют в компании.

Как воспользоваться почтоматом от Новой почты

В целом все почтоматы работают по одной схеме.