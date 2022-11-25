Ноябрь, 25 в 19:25

Общенациональная минута молчания в память жертвах Голодомора 1932-1933 годов состоится в субботу, 26 ноября, в 16.00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП).

— Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине и мире чтят память миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом и в следующем году проходит девять десятилетий от преступления геноцида украинского народа. 26 ноября, в 16:00, присоединитесь к общенациональной минуте молчания, говорится в сообщении УИНП.

Вечером в субботу состоится акция Зажги свечу, которая символизирует память жертв сталинского геноцида.

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В Институте отметили, что в этом году, когда российский режим, наследник тоталитаризма СССР, пытается погрузить нашу страну в полную тьму, этот жест памяти имеет особое содержание.

В УИНП сообщили, что в этом году 26 ноября будет ограничен доступ с 12:00 до 17:00 в Национальный музей Голодомора-геноцида. Это связано с ситуацией безопасности.

Для тех, кто хочет отдать честь жертвам геноцида возле Музея Голодомора в Киеве, доступ будет открыт после 17:00. В это время будет пройдет зажигание лампадок.

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Источник: Украинский институт национальной памяти