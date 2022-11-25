Отец сжимал рану и кричал: Так больно, я умру! Жительница Херсона потеряла семью из-за обстрела РФ
В результате вчерашнего обстрела Херсона войсками РФ 38-летняя Лилия Кристенко потеряла родителей.
Супруги вышли из своего дома в момент попадания российской ракеты в здание. 62-летняя Наталья погибла мгновенно от ранения головы.
Отец Лилии схватился за рану на животе и кричал: Мне так больно, я сейчас умру. Женщина пыталась вызвать скорую помощь, но не смогла подключиться к телефонной сети.
В конце концов, отца Лилии доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчина умер от внутреннего кровотечения во время операции.
– Россияне забрали у меня двух самых дорогих людей. Они жили так хорошо, но умерли в один день, – сказала Кристенко.
Мертвое тело матери Лилии лежало в одеяле у дверей ее квартиры в течение нескольких часов, пока спасатели не доставили его в морг.
Отметим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 49 раз обстреляли деоккупированную территорию Херсонщины. Погибли 10 жителей, еще 54 человека получили ранения.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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