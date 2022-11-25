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Факты / Україна / Общество

Интернет без света: какие провайдеры работают без электроэнергии

Анна Голишевская, Редактор сайта
Інтернет
Фото: Unsplash

После удара России по объектам критической инфраструктуры в Украине начались сильные перебои с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.

Как получить интернет без света и как найти провайдера — читайте в нашем материале.

Для того чтобы украинцы могли пользоваться интернетом во время отключения электроэнергии, нужно следовать инструкции:

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  • Пользоваться мобильным трафиком ответственно. Избегайте видеоконтента и отключите в настройках телефона автоматическую загрузку видео и фото в мессенджерах.
  • Используйте смс-сообщения, ведь так вы создадите небольшую нагрузку на сеть.

Чаще всего выделяют несколько главных причин, почему возникают проблемы со связью:

  • перегрузка сетей из-за того, что трафик повышен;
  • разрядка аккумуляторных батарей (резервных) на базовых станциях.

Как оставаться на связи без света:

  • приобретите пауэрбанк и подумайте о покупке источников бесперебойного питания;
  • если используете мобильный интернет, можно обзавестись внешней антенной и мобильным 4G-роутером;
  • если ваш провайдер пользуется технологией xPON, а в дом проведен оптический кабель, можно установить аккумуляторную батарею или блок бесперебойного питания для оптического приемника и роутера.

Какие провайдеры работают без электроэнергии

При отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:

Если нет света и интернета вообще, узнать, например, о воздушной тревоге можно благодаря программе Радио.

Она есть на многих смартфонах.

Чтобы поймать сигнал, нужно использовать проводные наушники.

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