Интернет без света: какие провайдеры работают без электроэнергии
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После удара России по объектам критической инфраструктуры в Украине начались сильные перебои с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.
Как получить интернет без света и как найти провайдера — читайте в нашем материале.
Для того чтобы украинцы могли пользоваться интернетом во время отключения электроэнергии, нужно следовать инструкции:
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- Пользоваться мобильным трафиком ответственно. Избегайте видеоконтента и отключите в настройках телефона автоматическую загрузку видео и фото в мессенджерах.
- Используйте смс-сообщения, ведь так вы создадите небольшую нагрузку на сеть.
Чаще всего выделяют несколько главных причин, почему возникают проблемы со связью:
- перегрузка сетей из-за того, что трафик повышен;
- разрядка аккумуляторных батарей (резервных) на базовых станциях.
Как оставаться на связи без света:
- приобретите пауэрбанк и подумайте о покупке источников бесперебойного питания;
- если используете мобильный интернет, можно обзавестись внешней антенной и мобильным 4G-роутером;
- если ваш провайдер пользуется технологией xPON, а в дом проведен оптический кабель, можно установить аккумуляторную батарею или блок бесперебойного питания для оптического приемника и роутера.
Какие провайдеры работают без электроэнергии
При отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:
- ADSL от Укртелекома;
- спутниковым интернетом от Датагруп;
- Starlink.
Если нет света и интернета вообще, узнать, например, о воздушной тревоге можно благодаря программе Радио.
Она есть на многих смартфонах.
Чтобы поймать сигнал, нужно использовать проводные наушники.